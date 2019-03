Borse in altalena dopo la Bce, spread in calo. Euro giù

Borsa in altalena dopo l'annuncio delle decisioni della Bce, che varerà un nuovo piano di prestiti Tltro per le banche e che non alzerà i tassi almeno fino alla fine dell'anno. Piazza Affari, dopo un movimento al rialzo, cede lo 0,3%, penalizzata dal peggioramento delle stime di crescita da parte dell'istituto guidato da Mario Draghi.



Lo spread fra Btp e Bund scivola a 243 punti base, minimo da fine gennaio, dopo le nuove misure annunciate dalla Banca centrale europea. Il rendimento del decennale italiano è al 2,54%.



Euro intanto in caduta sul dollaro ai minimi delle ultime 3 settimane dopo la mossa della Bce che i mercati non attendevano. L'euro è scivolato così a 1,1268 dollari, ai livelli più bassi da tre settimane, dall'1,13 indicato prima dell'annuncio delle decisioni della Bce.



Ultimo aggiornamento: 15:45