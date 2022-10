Consiglio comunale di Terni, la giostra continua a girare. Dopo le recenti dimissioni della consigliera comunale Valeria D'Acuzno (da Forza Italia alla Lega prima delle dimissioni) ora è la volta di Anna Maria Leonelli, anche lei è pronta a lasciare il Consiglio comunale. Al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale ma solo atti informali che però la dicono lunga. «Domani vedrete», si limita a commentare al telefono Anna Maria Leonelli che dopo essere stata eletta con la Lega ha lasciato il Carroccio per seguire il progetto di Uniti per Terni, con una breve parentesi anche in Fratelli d'Italia, per poi ritrovarsi nel Misto. E tra i tanti giri di giostra di questo Consiglio comunale (almeno una ventina), anche quello che riguarda il consigliere Paolo Cicchini che si è sospeso mesi addietro dalla Lega e ora è in procinto di passare a Forza Italia.