Giovedì 30 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Battaglia vinta a metà per il capogruppo Carlo Ubertini. Il collega Franco Evangelista passa al gruppo misto, ma non si dimette da consigliere comunale. La ratifica del passaggio è avvenuta nell’assise comunale di ieri. Rieti in salute continua così a far parte del Terzo polo, benché Evangelista abbia fatto richieste di costituire un gruppo autonomo sotto questo simbolo.

Cosa farà ora? «Il sottoscritto Franco Evangelista consigliere comunale eletto il 12 giugno 2022, decide di costituire e aderire al gruppo misto consiliare», scrive nella missiva indirizzata anche a Ubertini. Nulla da fare, dunque, per il consigliere salito alle cronache politiche per essersi prima candidato contro il sindaco Daniele Sinibaldi (Fratelli d’Italia) e Simone Petrangeli (centrosinistra) e poi correre alle scorse regionali con la lista di centrodestra del presidente Francesco Rocca. E a tal proposito, il passaggio al misto sarebbe solo temporaneo, in attesa che il governatore del Lazio gli conceda il proprio simbolo per costituire il gruppo all’interno dell’assemblea cittadina. Ancora una volta avvicinato da Il Messaggero il diretto interessato però non ha voluto rilasciare commenti. Un fatto è certo, lo stesso Evangelista non ha firmato, sempre ieri, la mozione proposta dalle opposizioni relativa all’espropriazione dei terreni per costruire la nuova Sacchetti-Sassetti. E questo pone una domanda: come voterà i prossimi provvedimenti dalla maggioranza visto che è uscito dall’aula prima dell’approvazione dell’atto d’indirizzo proprio sulla nuova scuola alle Porrara?

La richiesta di dimissioni. Nei giorni scorsi sia Nome officina politica, sia lo stesso capogruppo del Terzo polo avevano chiesto le dimissioni del consigliere dissidente. «Evangelista è potuto entrare in consiglio grazie – aveva tuonato Ubertini – all’apporto di tutta la coalizione, che ha preso il 10,4 per cento».

I cambi di casacca. Ma Evangelista non è stato ieri l’unico a cambiare casacca in consiglio. A lasciare il gruppo della Lega per entrare in quello di Fratelli d’Italia è Angela di Marco. Non si conoscono le motivazioni. Ma se una esce, un’altra entra. È il caso di Sara Principessa, eletta nelle fila della Rete civica con Daniele Sinibaldi, da ieri è nel gruppo Lega Salvini premier. Con il passaggio della di Marco il partito della Meloni continua a rafforzare, con sette consigliere, la sua presenza nell’assise cittadina. Mentre la Lega resta ferma a cinque, in quella che sembra tutta una partita interna alla maggioranza di centrodestra.