RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIV DI RITORNO

Reate United – Stimigliano 2-2

C.Ciccarelli e Martini (RU), Raponi e De Laurentis (S)

Il Reate United non ha rilasciato commenti.

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Real Vazia – Poggio Moiano 1-2

Cavalli (RV), Sciarra e Scardocci (PM)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Il Poggio Moiano non ha rilasciato commenti.

Fiamignano – Torpedo 5-0

Di Paolantonio, Pocorobba, Ottaviani, Rossi, Di Sabantonio

Emiliano Lucentini (All. Fiamignano)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Casperia – Alto Lazio 2-0

Benzi e Filippi

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Sporting Corvaro – Micioccoli 2-0

Massimi e Frezzini

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Posta Calcio – Gens Cantalupo 2-1

2 Pagano (P), Corinaldesi Fra (GC)

Fabio Miani (All. Posta)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Real Monteleone Sabino – Torri In Sabina 2-1

Sanesi N. (RM), Bussotti e Ricottini (T)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Simone Marchegiani (Dir. Torri In Sabina)

Rocca Valle Turano – Poggio Bustone 0-6

2 Sekou, Joof, Marioni, Gentileschi, R.Desideri

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

RISULTATI

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' lotta a due per la vittoria del campionato di Terza categoria una giornata dal termine. Casperia vince e guida la classifica con 2 punti vantaggio sul Fiamignano, anc'esso vittorioso. Fuori dai giochi per il primato Micioccoli, che può ambire ancora al secondo posto (sabato in programma la sfida col Fiamignano). Per l'ultimo posto in Coppa Provincia in ballo Gens Cantalupo e Alto Lazio: i sabini hanno 2 punti di vantaggio sul team di stanza a Borbona.: «Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa siamo andati subito in doppio vantaggio con Raponi e De Laurentis. Abbiamo subìto un’espulsione ingenua, siamo rimasti in 10 e il Reate ha prima accorciato con il 2-1, trovando poi il pareggio con un rigore molto generoso».: «Faccio i complimenti alla mia squadra, che ha giocato senza portiere portando avanti una bella partita dal 1’ al 90’, considerando anche che siamo rimasti in 10 al ventesimo del primo tempo. Meritavamo sicuramente il pareggio; l’arbitro poteva fare meglio per entrambe le squadre».: «Partita giocata bene contro una formazione che, pur rimaneggiata a causa degli squalificati, è venuta in trasferta a giocarsi la partita a viso aperto come dovrebbero fare tutte le altre: onore alla Torpedo e testa alla prossima gara. Un grazie a tutti gli abitanti del comune per la loro partecipazione e un abbraccio immenso alla famiglia Angelini».: «Noi mai in partita, loro sicuramente più motivati. Una volta andati in vantaggio hanno strameritato, bravi e sicuramente forti, noi veramente vergognosi».: «Era una partita da vincere e basta, in vista dell’ultima a Poggio Bustone, dove ci giocheremo la stagione. Era una vittoria che non potevamo mancare, voluta a tutti i costi dopo un campionato strepitoso, oltre le nostre aspettative. Siamo andati in vantaggio dopo un minuto con Benzi, lesto a ribattere in rete un tiro da dentro l’area piccola, mentre il raddoppio è arrivato con un gran gol di Filippi in diagonale. Adesso siamo ad un passo dalla promozione, i ragazzi la meritano perché sono un gruppo fantastico, composto da persone umili, che si mettono a disposizione in silenzio e lavorando. Ringrazio pubblicamente il mister Chini, una grande persona che si è messo a disposizione con voglia e consapevolezza di fare bene, insieme a dei ragazzi che conosce benissimo. Testa alla prossima, con la convinzione di dare tutti un contributo e di raggiungere il nostro obiettivo».: «Partita tranquilla e corretta senza nessun ammonito in campo; abbiamo preso un gol dopo 5 minuti e uno al 20’ del secondo tempo. Complimenti al Casperia che probabilmente vincerà il campionato».: «Grande prestazione dei ragazzi che hanno giocato un primo tempo perfetto segnando i due gol e rischiando nulla; nella ripresa abbiamo controllato e portato a casa il risultato. La partita è stata contraddistinta da un marcato agonismo, considerata anche l’importanza della posta in palio per gli avversari, ma anche sotto questo aspetto la squadra ha dimostrato maturità. Siamo estremamente soddisfatti del campionato fatto dai ragazzi: abbiamo iniziato in sordina ma poi, piano piano, i risultati sono arrivati. Merito di tutti, mister, ragazzi, dirigenti e tifosi».: «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, ma solo ringraziarli per quello che stanno facendo per il Micioccoli. Sapevamo che con il Corvaro sarebbe stata dura e così è stato, il rammarico sta nel fatto che ci siamo presentati senza cinque giocatori che ci potevano dare una grossa mano. Abbiamo subìto due gol per due distrazioni della difesa, non è stato fischiato un rigore netto a nostro favore e in più, come ci capita spesso, non siamo stati bravi a concretizzare in rete le quattro occasioni limpide da gol. Mi dispiace solo di aver trovato un ambiente nervoso nei nostri confronti, ma è stato bravo il Corvaro a portare i punti a casa. Adesso testa a Fiamignano per una partita che ci potrebbe dare il secondo posto».: «Partita giocata con determinazione finalmente, tosta ma tranquilla. Complimenti all'arbitro e ai nostri avversari».: «Loro hanno segnato dopo 10 minuti per un nostro errore difensivo, poi ha pareggiato Corinaldesi su punizione e gli avversari hanno segnato prima della pausa sempre su calcio di punizione. Abbiamo fallito 3-4 palle gol nel primo tempo, ma anche nella ripresa, pur stando spesso nella loro metà campo, non siamo riusciti a pareggiare».: «Ci hanno mandato un arbitro a dir poco inadeguato, che ha convalidato un gol al Torri dopo cinque minuti, con sei metri di fuorigioco. Abbiamo raggiunto il pareggio, sfiorando più volte il vantaggio e, al 95’, l’arbitro ha prima fischiato un calcio di punizione dal limite e poi, su proteste dei giocatori del Torri, ha assegnato il calcio di rigore tra lo shock generale dei presenti. Il Torri rimane un’ottima squadra, una squadra di amici, sia i dirigenti che i calciatori».: «Partita equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre. I ragazzi si sono disposti nel modo giusto dal punto di vista tattico, gestendo bene la partita e trovando subito il vantaggio; il pareggio del Monteleone è arrivato con un rigore dubbio. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1 e non ci è stato fischiato un rigore sospetto, con un fallo ai danni di Bussotti. Al 90’, grazie ad un penalty netto, Ricottini ha portato la squadra in vantaggio».: «Decimati dagli infortuni e dalle assenze, non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi che sono stati in campo e che hanno dato tutto quello che si poteva dare. Risultato netto sul quale c'è poco da dire, anche se due rigori molto generosi hanno reso il tutto forse un po’ troppo pesante per quello che si è visto».: «La partita si è sbloccata solo al trentesimo del primo tempo, gli avversari hanno venduto cara la pelle, poi la partita si è messa in discesa: loro attaccavano e noi di rimessa abbiamo dilagato. Complimenti agli avversari per la correttezza, noi festeggiamo per la classifica che ci sorride. Testa a domenica dove attendiamo la capolista Casperia, vorremmo ricordare a tutti che tra le mura amiche siamo imbattuti e scomodi».Reate United – Stimigliano 2-2Real Vazia – Poggio Moiano 1-2Fiamignano – Torpedo 5-0Casperia – Alto Lazio 2-0Sporting Corvaro – Micioccoli 2-0Posta Calcio – Gens Cantalupo 2-1Real Monteleone – Torri In Sabina 1-2Rocca Valle Turano – Poggio Bustone 0-6Casperia 62Fiamignano 60Micioccoli 58Torri In Sabina 55Poggio Moiano, Sporting Corvaro 53Real Monteleone 48Poggio Bustone 47Gens Cantalupo 44Alto Lazio 42Real Vazia 39Torpedo 37Posta 30Stimigliano 10Reate United 9Rocca Valle Turano 6