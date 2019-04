RIETI - Atto vandalico alle Terme di Vespasiano di Cittaducale. E' il primo cittadino del Comune Angioino Leonardo Ranalli a denunciare dal suo profilo Facebook quanto scoperto oggi, grazie ad una segnalazione: «E poi ci sono loro...quelli che distruggono il bene pubblico per passare tempo. Una vergogna vera».

L’atto selvaggio ha interessato la struttura lignea di fronte l’ingresso delle Terme.



«Abbiamo trovato – spiega il sindaco - un paio di cancelli aperti e su una delle due strutture di legno c’era una vetrata completamente divelta con i vetri in frantumi. Un atto raccapricciante e deprecabile. Speriamo che questo gesto possa sollecitare la Soprintendenza, con la quale è iniziato già un percorso, ad accelerare il tutto per dare in affidamento sia la struttura e il sito archeologico affinché ci possa essere un conseguente maggiore controllo dell’area».

Pare non sia il primo atto del genere nell’area, a sentire l’assessore al turismo Alessandro Cavallari, che a chi domanda informazioni su come mai i cancelli restino aperti risponde: «I cancelli sono chiusi con catene e lucchetti che vengono continuamente distrutti per entrare e commettere atti di vandalismo». I cittadini indignati sperano si trovi presto il colpevole. I Carabinieri sono stati informati, domani sarà sporta denuncia.

