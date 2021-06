Fiori d'arancio a Cittaducale: il sindaco Leonardo Ranalli si è unito in matrimonio con il comandante della Municipale di Fara in Sabina, Francesca Dominici

RIETI - Fiori d'arancio a Cittaducale, dove questa mattina hanno pronunciato il fatidico “sì, davanti al segretario comunale Rino Massimi, il sindaco Leonardo Ranalli e il comandante della Polizia municipale di Fara in Sabina, Francesca Dominici. Entrambi, oltre all'amore, sono uniti anche dalla comune passione per il giornalismo, avendo per anni esercitato la professione in un quotidiano locale.

Testimoni per lei due ragazzi down Leila e Gabriele protagonisti din un bel libro scritto da Francesca Dominici e per lui il fratello e migliore amico.

Gli sposi si sono uniti in matrimonio nel bellissimo cortile all'aperto del comune di Cittaducale con tutti i dipendenti alla finestra.

Dopo la cerimonia civile, Leonardo e Francesca hanno festeggiato in una atmosfera di grande gioia e serenità con i più stretti familiari, parenti e amici al ristorante La Trota di Rivodutri, dei fratrelli Serva.