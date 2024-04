Anagni. Incidente stradale in località Cerere Navicella. Un centauro ferito

Un ferito, per fortuna non in gravi condizioni, e traffico che è rimasto in tilt per diversi minuti prima che tutto ritornasse lentamente alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi ad Anagni, in località Cerere Navicella, a poche centinaia di metri al centro storico della città dei papi. Protagonista suo malgrado un giovane centauro che, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato poco dopo le 19 con un’automobile che percorreva la strada in direzione opposta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: il motociclista, dopo lo scontro con l'automobile, guidata da una persona che portava con sé due bambini, è rimasto ferito a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli uomini del 118. Che, dopo aver portato i primi soccorsi al giovane, lo hanno portato in ospedale. Per fortuna, come detto, non sarebbero gravi per lui le conseguenze dell'accaduto. Il traffico, ovviamente, è andato in tilt per diversi minuti, prima che tutto ritornasse alla normalità.

