Scontro auto-moto: un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale ad Amatrice tra auto e moto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada provinciale 60 in prossimità dell'incrocio della Salaria vecchia per Accumoli e Amatrice. Ferito l'uomo alla guida del motociclo trasportato in ospedale. Il sinistro è avvenuto tra un'utilitaria e una moto per cause in fase di accertamento e verifica. Il centauro è stato colpito lateralmente per poi finire contro il guardrail riportando ferite e lesioni alle gambe. Le.sue condizioni non sono gravi ed è stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza. Rilievi effettuati dai carabinieri. Sul posto anche pompieri oltre al personale del 118.