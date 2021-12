Il Poggio Mirteto vince in rimonta a Settebagni 2-1. Il ds Pieroncini: «Ci siamo risollevati»

RIETI - Il Poggio Mirteto sorride: sul difficile campo dello Settebagni termina 1-2. Grande prestazione dei ragazzi allenati da mister Domenici che vanno sotto prima di ribaltare la gara. Un super Luciani porta a via i tre punti.

Il primo tempo

Pronti via e al 5’ il Poggio Mirteto si ritrova sotto di un gol. Su punizione i padroni di casa trovano il vantaggio grazie ad una spiazzata dentro l’area piccola di rigore. 20’ di difficoltà per i mirtensi che pagano lo scotto della rete subita dopo pochi minuti. Poi i ragazzi di mister Domenici si risollevano: intorno al 32’ Nobili imbuca Luciani che si ritrova a tu per tu con il portiere e freddo mette dentro il gol che vale il pareggio. Altre ottime azione vengono create dai mirtensi sul finale del primo tempo.

La ripresa

Nessuna azione degna di nota e gara che prosegue in netto equilibrio. Al 45’ del secondo tempo ecco il punto cruciale del match: Mamarang imbuca Fiori che non riesce a saltare l’estremo difensore perché atterrato da quest’ultimo. Per il direttore di gara è rigore e il portiere di casa viene espulso per proteste. Sul dischetto si presenta Luciani che mette dentro la sua doppietta personale e il gol che vale la vittoria del Poggio Mirteto.

Le dichiarazioni

Il ds dei mirtensi Alessandro Pieroncini: «Complimenti a tutta la squadra, dai ragazzi al mister. Vittoria importantissima contro una grande squadra. Molto ci davano per spacciati e ci siamo risollevati. Ora ci godiamo le feste con serenità ma al ritorno ci saranno altre sfide dove dovremmo portare via i tre punti».