RIETI - Weekend da incorniciare per le 3 reatine di serie D, che vincono i rispettivi impegni e si rilanciano in classifica: Contigliano torna al terzo posto e ferma la corsa della capolista Cannara, Babadook Foresta vola in zona playoff, mentre Fara in Sabina batte Spoleto nello scontro diretto in zona salvezza.Tutto facile per i gialloneri vittoriosi nel campo del Passignano con il punteggio di 49-67. La sfida contro il fanalino di coda poteva nascondere molte insidie, viste le assenze di Annibaldi, Grillo, Colantoni e Vio, ma la compagine di Boldini ha interpretato la sfida nel migliore dei modi e porta a casa così il secondo successo consecutivo.Sulla vittoria di Passignano, il tecnico afferma: «L'esito della partita non è mai stato in discussione anche se ci sono stati un paio di passaggi a vuoto nel secondo e quarto periodo che non mi sono piaciuti per niente. Buon minutaggio per tutti e prova di nuovo più che positiva per Fumini, capace di realizzare 16 punti nell'ultimo quarto sfruttando la sua fisicità. Nonostante le assenze, che potevano pesare, i ragazzi hanno risposto abbastanza bene».: Castrucci 5, Sornoza 2, Proietti 6, Salari 5, Pitoni 6, Fumini 24, Formichetti, Di Battista 11, Kader 8. All.BoldiniDimenticato il passo falso di Gubbio, la compagine di Franceschini rialza la testa e batte Cannara, giunta al PalaMartelli da capolista, 68-59 il finale. Le grandi prestazioni di Petroni e Turani, fanno da cornice all'importante successo ottenuto dagli amarantocelesti, oltre alla solidissima prova offerta da Stefano Martelucci sotto le plance. Una vera e propria prova di forza per il team di Franceschini, che regge così l'imbattibilità casalinga e vola al terzo posto in classifica.Sulla vittoria contro Cannara, Marco Pontillo afferma: «Partita dura e sofferta, come ci aspettavamo. Il primo quarto è stata la dimostrazione della loro forza, con percentuali altissime e gioco rapido che ci hanno messo un po' in crisi. Dal secondo quarto grazie al nostro reparto lunghi abbiamo iniziato a ribaltare la gara, oltre alla freschezza della nostra panchina che ha permesso al coach di effettuare molti cambi». Mentre sulla sua esperienza con la maglia del Contigliano, Pontillo ci dice:«La società si sta impegnando in un progetto molto ambizioso, vogliamo competere ad alti livelli con una squadra di senior e giovani, in modo da poterli far crescere. Tramite le partite, vogliamo trasmettere una nuova voglia di basket ai più giovani, che stanno crescendo nell'ambiente reatino e queste sono ambizioni importanti, che se affrontate tutti i giorni e con vari sforzi potranno avere in futuro grandi risultati. All'inizio l'obiettivo era fare un campionato tranquillo, ma man mano che il gruppo si sta amalgamando la sensazione è che possiamo affrontare qualsiasi partita in maniera tranquilla e giocarcela ad armi pari con chiunque».: Martellucci S. 10, Turani 14, Petroni 19, Pontillo 3, Festuccia 9, Cappellanti 8, Martellucci A. 6, Seri, Rossi, De Angelis ne, D'Angeli 1. All. FranceschiniLa compagine di Colantoni espugna il campo della Giromondo Spoleto, 52-55 il punteggio finale e vola a quota 8 punti in classifica. Gara tesa con le due compagini che hanno sentito troppo l'importanza dei punti in palio. Il finale ha premiato Fara in Sabina, grazie anche ai 21 punti messi a referto da Salamone, protagonista del successo coresino.Il tecnico Colantoni commenta così il successo di Spoleto:«Ha vinto la squadra che ha giocato meno peggio, non quella che ha giocato meglio. Siamo andati avanti di dieci lunghezze e sembrava tutto facile, ma poi al terzo e quarto fallo consecutivo di un mio giocatore fondamentale, visto che eravamo in 8, le cose si sono un po' complicate. Abbiamo giocato a tratti, solo i secondi tiri dovuti ai rimbalzi d'attacco e le penetrazioni ci hanno permesso di portare a casa i 2 punti, in una serata dove abbiamo avuto percentuali disastrose. Bravi ai miei ragazzi per aver ottenuto una vittoria così difficile, meno bravi per molteplici situazioni con scarsa lucidità».: Salamone G. 21, Salamone F. 2, D'Agnolo 8, Rotaru, Granata 9, Cernic 10, Proietti 5, Lupi ne. All. ColantoniEllera - Virtus Terni 89-91Assisi - Atomika Spoleto 74 - 70Città di Castello - Gubbio 42 - 57Marsciano - Uisp Perugia 79 - 75Viterbo - Orvieto 47 - 50Assisi 22Cannara 20Ellera, Contigliano e Gubbio 18At. Spoleto e Terni 16Babadook Foresta e Viterbo 10Perugia, Marsciano, Npc Fara in Sabina e Orvieto 8Gir. Spoleto e Città di Castello 4Passignano 2