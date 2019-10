BABADOOK FORESTA

Babadook

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

NPC FARA IN SABINA

Npc Fara Sabina

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Weekend importante per le tre reatine di serie D, vincono e salgono in classifica: Babadook Foresta e Contigliano trionfano tra le mura amiche, la Npc Fara in Sabina espugna Passignano.Domani c'è il derby tra Babadook e Fara in Sabina, mentre Contigliano giocherà giovedì a Viterbo.Dopo due sconfitte consecutive, torna a sorridere la formazione giallonera di coach Boldini, che batte l'ex capolista Terni 58-57. Gara combattuta, ben condotta dai padroni di casa, che sfornano una grande prestazione a livello di squadra, come ammette coach Boldini, soddisfatto dei due punti: «Sono contento che tutti abbiano messo il proprio mattoncino sulla vittoria finale. Una menzione particolare oltre che al solito Grillo, per il capitano Colantoni, autore finalmente di una prova solida e convicente, per Fumini che pian piano si sta inserendo e Formichetti, che ha realizzato un canestro fondamentale. Vittoria importante per il morale e soprattutto per acquisire un po' di autostima».: Castrucci, Sornoza 2, Proietti 8, Salari 8, Colantoni 11, Bonanomi, Pitoni 1, Annibaldi 2, Fumini 5, Formichetti 2, Di Battista, Grillo 19. All. BoldiniNon perde colpi Contigliano tra le mura amiche, anche Marsciano va ko, cedendo 68-65. Per coach Franceschini arrivano segnali incoraggianti ancora una volta da De Angelis e i due veterani Maurizio Petroni e Stefano Martelucci, in grande spolvero nella sfida di venerdì. Con tre successi Contigliano vola dietro il gruppo di testa, e sul momento della squadra, il tecnico Franceschini ammette: «Siamo ancora in ritardo di preparazione e per questo soffriamo e soffriremo. L'impegno è tanto e il campionato è ancora lungo, cercheremo quanto più possibile di mettere punti in classifica per trovarci in una buona posizione, quando arriveranno le sfide contro le squadre migliori, cercando di giocarcela sempre e contro tutti».: Festuccia 7, De Angelis E. 14, Petroni 18, Martellucci S. 15, Cappellanti 6, Turani 6, Graziani ne, Tosti 2, Rossi, Martellucci A., De Angelis M. ne, D'Angeli. All. FranceschiniLa compagine sabina espugna Passignano 55-67 e sale a quota 4 punti. Vittoria fondamentale in chiave classifica per coach Colantoni e i suoi ragazzi, in vista del match di stasera contro Babadook. Decisivi Granata e i fratelli Salamone, nelle loro mani passa i canestri che permettono a Fara di superare gli umbri. Coach Colantoni commenta così la presentazione dei suoi: «Abbiamo disputato una partita contro una squadra ostica che gioca un basket ruvido con una difesa fatta di contatti e mani addosso sempre al limite del fallo. Siamo riusciti a portare a casa i due punti solo perché abbiamo messo il cuore e la voglia di vincere. Non abbiamo giocato un buon basket e abbiamo vinto perché abbiamo sbagliato di meno e siamo riusciti nei secondi due quarti a contenere le loro penetrazioni anche grazie alla difesa a zona. Per i primi due quarti il punteggio è stato sempre equilibrato ma abbiamo giocato contratti e ci siamo caricati di falli andando al riposo lungo sotto di un punto. Al rientro in campo siamo passati a zona che ci ha permesso di recuperare diversi palloni trasformando gli stessi recuperi in contropiede primario che ci ha permesso di allungare nel punteggio fino a chiudere l' incontro sul + 12. Sono contento dello spirito di squadra e del cuore che abbiamo messo sul campo, molto meno del gioco che abbiamo espresso in attacco con ancora troppe palle perse e tiri liberi sbagliati, dobbiamo imparare a gestire meglio la palla e a non sprecare falli. Era fondamentale per noi tornare con i due punti e almeno in quello siamo riusciti».: Granata 25, Proietti 5, Rotaru 2, D'Agnolo 1, Napoleoni 9, Salamone F. 15, Salamone G. 10, Fida, Lupi ne. All. ColantoniAtomika Basket Spoleto - Pallacanestro Giromondo Spoleto 71 - 45Basket Assisi - Favl Basket Viterbo 88 - 66Basket Gubbio Uisp - Palazzetto Perugia 76 - 71Città di Castello Basket -Pallacanestro Ellera 57 - 75Sericap Cannara Orvieto Basket 68 - 45Assisi 8Gubbio 8Atomika Spoleto 8Cannara 8Contigliano 6Virtus Terni 6Uisp Perugia 4Ellera 4Babadook Foresta 4Npc Fara in Sabina 4Orvieto 2Passignano 2Viterbo 0Marsciano 0Città di Castello 0Spoleto 0