RIETI - Weekend da dimenticare per le tre reatine di serie D, che incassano tre sconfitte nei rispettivi impegni. Solo Fara in Sabina sfiora la vittoria in casa, mentre due ko in trasferta per Babadook Foresta e Contigliano: tutte e tre saranno chiamate al riscatto a partire dalla IV giornata.Trasferta da dimenticare per Babadook Foresta, ko sul campo della Uisp Perugia, 86-50 il finale. Niente da fare per la compagine giallonera, che dopo aver subito il parziale di 8-0 non reagisce e crolla in anticipo, già sotto di 15 lunghezze all'intervallo. L'unica nota positiva è la prova di Leonardo Grillo, autore di 21 punti. Coach Boldini commenta così la sconfitta: « I pochissimi allenamenti fatti, al massimo tre al completo da fine agosto ad oggi, i difetti di gioventù e di carattere sono venuti fuori in maniera evidente. Tolto Grillo nessun altro ha fatto una prestazione sufficiente e purtroppo, per la prima volta non siamo stati in grado di opporre una difesa decente lasciando troppi tiri aperti ad una squadra capace di tirare con medie molto alte dall'arco».: Castrucci, Sornoza 2, Salari 8, Colantoni 3, Pitoni 9, Annibaldi 2, Fumini 3, Formichetti, Di Battista 2, Grillo 21. All. BoldiniDopo due successi consecutivi, arriva il primo passo falso stagionale per Contigliano, ad Ellera vincono i padroni di casa 80-67. La formazione reatina in Umbria con solo 9 effettivi, non parte male: Petroni trascina i suoi e Contigliano vola sul più nove, non riuscendo però mai a chiudere definitivamente la gara. L'uscita anticipata di Festuccia e un calo nel finale favoriscono Ellera, che strappa i due punti alla compagine di Franceschini.: Festuccia 6, Pontillo 3, De Angelis F. 11, Petroni 16, Cappellanti 13, Turani 10, Martellucci 8, Tosti, De Angelis M. All. FranceschiniNel primo impegno tra le mura amiche, arriva una sconfitta per la formazione sabina, al palasport di Passo Corese passa la Virtus Terni 71-75. Tanta sfortuna per la compagine di Colantoni, che conduce per trenta minuti, portandosi avanti anche di dieci lunghezze. Nel finale i padroni di casa rimettono le mani avanti sul match, la Virtus infila due triple consecutive e complice anche una difficile situazioni falli di Fara, riesce a portarsi a casa la vittoria. Coach Colantoni commenta così la gara: «Sono felice per la prestazione dei miei ragazzi che hanno combattuto contro degli avversari molto più esperti e blasonati, hanno mostrato una sicurezza che è raro vederla in ragazzi di 18/19 anni. Avremmo sicuramente meritato di vincere e così sarà se sapremo lavorare meglio sulla gestione dei falli. Ora a Passignano, che è a pari punti con noi ed è una squadra che sarà una nostra contendente nella classifica finale».: Granata 11, Proietti 12, Rotaru, D'Agnolo 8, Napoleoni 4, Salamone F. 17, Salamone G. 19, Giustini ne, Fida ne, Lupi ne. All. ColantoniFavl Basket Viterbo - Atomika Basket Spoleto 75 - 82Pallacanestro Giromondo Spoleto Sericap Cannara 53 - 59Basket Passignano - Città di Castello Basket 64 - 51Nestor Basket Marsciano - Basket Assisi 52 - 75Orvieto Basket - Basket Gubbio 65 - 74Assisi 6Gubbio 6Virtus Terni 6Atomika Spoleto 6Cannara 6Contigliano 4Uisp Perugia 4Ellera 2Babadook Foresta 2Npc Fara in Sabina 2Orvieto 2Passignano 2Viterbo 0Marsciano 0Città di Castello 0Spoleto 0