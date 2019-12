Babadook Foresta Rieti

Babadook Foresta

Basket Contigliano

Contigliano

Npc Fara in Sabina

Fara in Sabina

ALTRI RISULTATI, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiude il 2019 delle reatine in serie D, sorride Contigliano che compie un'impresa e batte la capolista Assisi, mentre cadono in trasferta Npc Fara in Sabina e Babadook Foresta.Battuta d'arresto per la formazione di Boldini, che cede 59-53 sul campo di Marsciano. Partono meglio gli ospiti, bravi a chiudere sul +11 all'intervallo e sempre in testa nel punteggio per 25 minuti. Tanto rammarico per due punti persi nel finale, con gli umbri bravi a rientrare e i gialloneri che pagano a caro prezzo l'assenza di Grillo e Colantoni sotto canestro. Il 2019 dei reatini termina con 10 punti in classifica e la gara interna con Ellera da recuperare il 13 gennaio. Sulla sfida di Marsciano, coach Boldini: «Abbiamo pagato di nuovo la gioventù dei nostri ragazzi, che non sono abituato a gestire la pressione emotiva ed in questo caso la contemporanea assenza di Grillo e Colantoni. Peccato perché vincere con una diretta concorrente sarebbe stato importante vista la frattura in classifica tra le prime 7 e le restanti 9 squadre. Il nostro obiettivo dopo le feste rimarrà quello di arrivare primi del secondo gruppone per assicurarsi l'ultimo posto per i playoff».: Castrucci, Sornoza 2, Quintili, Salari 7, Pitoni 5, Annibaldi 14, Fumini 8, Di Fazi, Di Battista 7, Kader 10. All. BoldiniContigliano dimentica il passo falso di Spoleto e tra le mura amiche infligge la seconda sconfitta in campionato alla capolista Assisi, 80-76 il finale del PalaMartelli. Ennesima prova di forza tra le mura amiche per la compagine di Franceschini, guidata ancora una volta da un'irresistibile Maurizio Petroni, che firma la vittoria contiglianese con 28 punti. Ottimo l'impatto anche degli altri veterani: capitan Turani, Carlo Cappellanti e Stefano Martellucci, tutti in doppia cifra e fondamentali per il ritorno al successo. Sull'impresa contro la capolista Assisi, Giovanni D'Angeli: «Partita equilibrata per tutti i 40 minuti e risolta nel finale dalla freddezza dei veterani Petroni, Cappellanti e Turani. Ci siamo affrontati a viso aperto, sfoderando così una partita maschia e divertente per il numeroso pubblico del PalaMartelli. Sul parquet si partecipa ad un duello molto fisico con difese per lunghi tratti toste e arcigne, ma sempre nel rispetto delle regole - mentre sul progetto del Basket Contigliano, D'Angeli precisa - Questo progetto fonda le radici nel sociale e si spera che nel futuro molti giovani contiglianesi potranno vestire questa maglia. Per me da contiglianese indossare questi colori è questione d'orgoglio e appartenenza».: Martellucci S. 13, Festuccia 6, De Angelis E. 8, Petroni 28, Cappellanti 10, Turani 13, D’Angeli 1, Pontillo 2, Martellucci, Rossi ne. All. FranceschiniBattuta d'arresto lontano dalle mura amiche per Fara in Sabina, ko sul campo di Orvieto 90 a 73. Tanto rammarico per la compagine sabina, che approccia nel migliore dei modi la gara, andando subito avanti, ma è costretta ad arrendersi in anticipo complice le poche rotazioni a disposizione di coach Colantoni, che può comunque godersi un ottimo Proietti autore di 27 punti. Sulla gara il tecnico Colantoni afferma: «Partita iniziata benissimo, purtroppo siamo corti e al terzo fallo di un mio giocatore abbiamo pagato il dazio. Nel secondo quarto abbiamo difeso malissimo consentendo ad Orvieto di segnare 32 punti. Siamo partiti cercando di recuperare i 16 punti di scarto e ci siamo qausi riusciti portandoci sul meno 10. Abbiamo provato ad alternare difese e a pressare a tutto campo, ma alla fine la fatica e la difficile situazioni falli non ci ha permesso di portare al termine l'impresa. Bravi comunque e complimenti ad Orvieto per l'ottima gara disputata».: Granata 10, Cernic 2, Proietti 27, Rotaru, D'Agnolo 10, Ottentoti, Salamone F. 11, Salamone G. 13, Lupi. All. ColantoniViterbo - Terni 63 - 70Gir. Spoleto - Uisp Perugia 70 - 68 dtsBasket Passignano Sericap Cannara 57 - 78Pallacanestro Ellera - Basket Gubbio 77 - 62Città di Castello Basket - Atomika Basket Spoleto 58 - 93Assisi e Cannara 24At. Spoleto 22Ellera *, Contigliano, Terni e Gubbio 20Orvieto 12Babadook Foresta *, Perugia, Marsciano e Viterbo 10Fara in Sabina 8Gir. Spoleto 6Città di Castello 4Passignano 2* una partita in meno