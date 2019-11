BABADOOK FORESTA

RIETI - Archiviata anche l'ottava giornata del campionato di serie D, vincono Contigliano e Fara in Sabina, ko invece per Babadook Foresta. Contigliano vola così tra i piani alti della classifica, grazie anche alla prova di Petroni, mentre il team di Colantoni aggancia la compagine giallonera in zona playoff.Sconfitta esterna dei Babadook Foresta, contro l'Atomika Spoleto dei reatini Peron, Petrucci, Livera e D'Aquilio termina 75-50 per gli umbri. Nonostante l'assenza di Pitoni, gli ospiti disputano un buon match, giocando un primo tempo di sostanziale equilibrio, dove si mettono in mostra Salari, autore di 17 punti e capitan Colantoni. Meglio l'Atomika nella ripresa, formazione seconda in classifica e con ben altri obiettivi rispetto ai reatini, sigla il break decisivo e manda ko il sodalizio giallonero. Sulla sconfitta coach Boldini afferma: «Nei primi due quarti, la gara è stata equilibrata e valida dal punto di vista tecnico. Poi la zona 3-2 ordinata da coach Peron ci ha creato parecchie difficoltà e si è creato quel divario di 10-15 punti che poi si è ampliato nei minuti finali. Ovviamente ambizioni, budget e profondità dei roster delle due società sono molto diverse e ci sta la sconfitta, ma ho visto cose positive. Un paio di atteggiamenti censurabili avuti dagli avversari nel secondo tempo sono stati l'unica nota veramente negativa della serata».: Castrucci 5, Sornoza, Salari 17, Colantoni 10, Annibaldi 2, Formichetti 2, Di Battista 7, Grillo 6, Kader 1. All. BoldiniTerza vittoria consecutiva e classifica sempre più interessante per il Basket Contigliano, che mantiene alto il rullino di marcia casalingo, battendo 61-57 la Uisp Perugia. La classifica sorride alla formazione di Franceschini, finora protagonista di un ottimo avvio, grazie anche alle prestazioni di Maurizio Petroni, leader incontrastato della compagine amarantoceleste, venerdì nuovamente in evidenza con 19 punti: «Si è trattata di una partita equilibrata fin dal primo minuto, Perugia aveva tutti ragazzi giovani provenienti dal settore giovanile. La partita fino al secondo quarto è andata di pari passo, con noi in vantaggio di 5 punti, nella ripresa ci siamo portati avanti anche di +15, mentre nell'ultimo periodo, gli avversari si sono fatti sotto e a 2'30 dalla fine il punteggio si è ribaltato con un +2 per Perugia. Grazie alla nostra esperienza, ci siamo rivelati più lucidi nel finale - mentre sul ritorno in campo Petroni racconta - Quest'anno ho voluto provare fuori le mura del Basket La Foresta e tentare dopo tanti anni con Contigliano, che mi ha accolto con calore e affetto reciproco. Dirigenti, coach, staff, presidente e tutti coloro che ne fanno parte, sono disponibili e ambiziosi per questa splendida squadra, formata da giovani e vecchi ma con una gran voglia di vincere e fare bene per questa società che crede in noi. Ogni giorno lavoriamo con determinazione per creare quell'ambiente positivo che ci fa arrivare in alto, grazie anche al calore degli spettatori, sempre presenti e pronti ad incitarci».: Festuccia 4, De Angelis E. 15, Petroni 19, Martellucci S. 10, Cappellanti 5, Turani 8, Graziani, Tosti, Seri, Rossi, Martellucci A., De Angelis M. ne. All. FranceschiniDopo la delusione nell'ultimo turno e la beffa arbitrale la formazione di Colantoni rialza la testa, battendo in trasferta Marsciano, 40-49 il finale. La vittoria spedisce Fara in ottava posizione, ultimo posto valido per i playoff, già conquistati da Colantoni e i suoi ragazzi nella passata stagione. Per battere Marsciano, decisivi i 18 punti siglati da Salamone, protagonista finora di un ottimo avvio di stagione. Sulla vittoria il tecnico afferma:« Partita giocata con grande voglia di riscatto, dopo la beffa casalinga nell'ultima giornata, abbiamo tenuto massima concentrazione per 40 minuti. Difese arcigne da ambo le parti, abbiamo lottato su ogni pallone e siamo riusciti con determinazione a sopperire alla nostra mancanza di centimetri sotto canestro. Si è segnato con il contagocce, ma nel terzo quarto abbiamo accelerato, portandoci anche in vantaggio di 12 punti, grazie ad una buona circolazione di palla. Da quel momento abbiamo controllato fino alla fine, bravi i miei giocatori a reagire dopo l'amarezza del risultato ingiusto contro Gubbio».: Granata 7, Proietti 7, Rotaru, D'Agnolo 6, Napoleoni, Salamone F. 7, Salamone G. 18, Fida 4, Lupi ne. All. ColantoniPallacanestro Ellera - Favl Basket Viterbo 104 - 67Basket Assisi - Virtus Basket Terni 72 - 64Basket Passignano - Pallacanestro Giromondo Spoleto 75 - 81Sericap Cannara - Basket Gubbio 54 - 51Città di Castello - Basket Orvieto Basket 57 - 49Basket Assisi 16Sericap Cannara 16Atomika Basket Spoleto 14Pallacanestro Ellera 12Basket Contigliano 12Basket Gubbio 12Virtus Basket Terni 10Npc Fara in Sabina 6Uisp Palazzetto Perugia 4Nestor Basket Marsciano 4Favl Basket Viterbo 4Città di Castello Basket 4Pallacanestro Giromondo Spoleto 4Orvieto Basket 2Basket Passignano 2