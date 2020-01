Npc Willie

RIETI - Altri due punti di notevole importanza per la Npc Willie, infatti il delicato match salvezza contro Colleferro va agli uomini di Angelucci, 71-58 il punteggio finale. Due vittorie consecutive per i reatini, che chiudono il girone d'andata con 4 punti e danno così un segnale forte alle dirette concorrenti, per una lotta salvezza ancora apertissima.Al PalaSojourner non c'è stata mai partita, la Npc Willie per la prima volta scende sul parquet quasi al completo e domina fin dalle prime battute: Granato è in serata, Bizzoni, Fornara (nella foto di Alice Matteucci) e Santarelli lo seguono, Vujanac sale in cattedra e gli amarantocelesti già a metà gara scappano sul +23. Ripresa di controllo per la Npc Willie, cresce anche l'impatto dalla panchina e il divario tra le due formazioni aumenta, con Buccioni e compagni che arrivano alla sirena finale con 13 lunghezze di vantaggio. Sabato si torna in campo, al PalaSojourner arriva la Vis Nova, per la prima di ritorno.Intanto coach Angelucci, si gode il buon momento: «Per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di giocare al completo ed è arrivata la prima vittoria sul campo, dopo il 20-0 a tavolino. Una vittoria che ci dà certezze psicologiche importanti e ninfa nuova al nostro lavoro in palestra. Sono molto contento per i ragazzi, li ho visti convinti già nello spogliatoio prima della partita, in campo hanno lottato su ogni pallone, giocando insieme e sacrificandosi l'uno con l'altro. Dobbiamo continuare con questo impegno per ottenere un risultato importante che non sembra più così lontano. Dipenderà solo da noi, ma ce la metteremo tutta».: Nacchia 8, Luzzi, Bizzoni 10, Santarelli 9, Emiliani, Granato 15, Ciani, D'Ambrosio 2, Buccioni, Grillo, Fornara 8, Vujanac 19. All. AngelucciFonte Roma 20Vis Nova e Anagni 18Stelle Marine 16Vigna Pia 14Ferentino e La Salle 12Don Bosco e Aprilia 6Rieti e Roma Eur 4Colleferro 2