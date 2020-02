Npc Willie Bk Rieti

CLASSIFICA

RIETI - Sconfitta interna per la Npc Willie, che al PalaSojourner non tiene il passo ai romani di La Salle, cedendo 51-70. Gli ospiti passano senza troppi problemi, rimanendo così in corsa per i playoff, mentre i reatini rimandano il ritorno alla vittoria, confermando il penultimo posto.La gara: partono forte gli ospiti, che realizzano subito un break importante (2-17), costringendo Rieti ad inseguire. Immediata la reazione degli uomini di Angelucci: Granato (nella foto di Alice Matteucci) con le sue triple conduce Rieti fino al meno 7 della prima frazione, ma La Salle prima dell’intervallo lungo crea il vuoto fissando il punteggio sul 24-41 di metà gara. Al rientro Rieti non molla ed è in grado di portarsi nuovamente sul meno 7, prima di sparire definitivamente dal match nell’ultima frazione. La Salle fa il parziale e scappa verso il successo.Capitan Buccioni, commenta così il passo falso: «Quella di sabato è stata una partita dai due volti, poiché siamo partiti a rilento, prendendo subito un break importante. Poi nel corso della gara abbiamo cercato di rientrare con aggressività e intensità, non riuscendo però mai a colmare il break preso all’inizio».: Nacchia 7, Luzzi, Bizzoni 3, Santarelli 2, Emiliani 2, Granato 15, Marcetic, D'Ambrosio 1, Buciconi, Annibaldi 1, Fornara 8, Vujanac 12. All. AngelucciFonte Roma 28Stelle Marine e Vis Nova 24Anagni 22Ferentino 18La Salle e Vigna Pia 16Aprilia, Don Bosco e Roma Eur 8Rieti 4Colleferro 2