Germania, saluti romani e bandiera Reich su mezzo militare: fermati da polizia

EMBED





Un gruppo di sospetti estremisti di destra ha attraversato Dresda a bordo di un veicolo militare convertito e di una bandiera del Reich. I componenti del gruppetto hanno fatto il saluto romano e gridato slogan xenofobi, finché non è arrivata la polizia. Il video che mostra il gruppo in azione durante il giorno della festa del papà in Germania è diventato presto virale sui social. Le immagini mostrano nove uomini a bordo di un camion da trasporto militare ridipinto. In precedenza il gruppo si era fermato in una birreria all'aperto. Uno dei membri del gruppetto indossava un elmo d'acciaio, mentre un altro reggeva una grande bandiera imperiale. Sulla fiancata e sul paraurti del veicolo era presente lo stemma della 25^ divisione di fanteria della Wehrmacht. La targa ufficiale della vicina Dippoldiswalde (Sassonia) contiene le lettere 'WH', in riferimento alla Wehrmacht Heer, la forza armata di terra della Wehrmacht e il numero '88', comunemente utilizzato dai neonazisti per riferirsi alla frase 'Heil Hitler' perché la H è all'ottavo posto dell'alfabeto. Sul paraurti è stata dipinta anche una seconda targa (WH - 140687), che si basa sulle targhe della Wehrmacht nazista. Tuttavia il mezzo utilizzato dagli estremisti di destra, un Borgward B 2000, è stato costruito solo per conto della Bundeswehr a metà degli anni '50. Il gruppo ha scorrazzato per le vie della città salutando i passanti. Secondo la polizia, poco prima avrebbero fatto il saluto romano e gridato slogan di destra. Una ex consigliera comunale dei Verdi, Annalena Schmidt, ha ripreso il gruppo durante la 'performance'. "Sono rimasta davvero scioccata nel vedere qualcosa del genere nel centro della città", ha dichiarato Schmidt. I nove sono stati poi fermati dalla polizia. "Gli agenti hanno presentato diverse denunce per l'uso di simboli incostituzionali", ha detto un portavoce. (LaPresse)