Serie B femminile, le ragazze della Npc Willie Rieti pronte ai blocchi di partenza

RIETI - Parte l’avventura della Serie B a cinque anni dall’inizio del percorso del settore femminile, un ulteriore passo avanti per le ragazze di coach Paolo Matteucci. Lo start è previsto per il 6 marzo con il match casalingo tra NPC Willie Basket Rieti vs Tuscia Basket Ants che si giocherà al PalaSojourner con palla a due alle 19:00.

L’INTERVISTA:

Il coach Paolo Matteucci: “Quando abbiamo iniziato 5 anni fa con il progetto del settore femminile sapevamo di voler essere lungimiranti. Abbiamo creduto nelle possibilità di questa sfida e approdare al primo anno di Serie B è fonte di grande soddisfazione. Dopo il successo dell’under 18 regionale due anni fa abbiamo avuto lo stimolo per questa nuova avventura. Infatti sono le stesse ragazze che hanno ottenuto quei risultati che continuato a crescere e a proseguire la loro carriera cestistica all’interno della nostra società. Dare quest’opportunità alle ragazze del nostro vivaio è importantissimo, per questo all’interno del roster sono solo alcuni gli innesti esterni. Per le nostre ragazze il posto ci deve essere altrimenti tutto questo non avrebbe senso. Inoltre a rotazione esordiranno ad ogni partita almeno una delle “Super piccole” ossia le 2006. Ragazze che lo scorso anno avevano raggiunto i playoff nel campionato elitè, che purtroppo non hanno avuto la possibilità di disputare. Per noi la composizione della squadra è sicuramente motivo di orgoglio anche per questo, puntiamo a crescere e a migliorare con un progetto duraturo. Un ringraziamento particolare va anche allo staff che ruota intorno al team della Serie B, da Luciano Bisceglia vice-allenatore, Elena Salvi dirigente, Francesca Patacchiola preparatrice atletica ed Alice Matteucci fotografa ufficiale”.

IL ROSTER

NPC Willie Rieti: Alessia Graziani; Chiara Di Credico; Nora Barbacci; Ginevra Fagiani; Federica Fiorentini; Eleonora Marcotullio; Sara Filoni; Valentina Ottaviani; Rachele Boni; Gaia Cirotti; Giorgia Narcisi.

GIRONE A

Antoniana 1966 Pall. Pescara

Cestistica Azzurra Orvieto

Lanini Pink Basket Terni

Panthers Roseto

GIRONE B

Basket Roma

Tuscia Basket Ants

Stella Azzurra Rona Nord

NPC Willie Basket Rieti

GIRONE C

Smit Roma Centro

Virtus Aprilia

Elite Basket Roma

San Raffaele Basket

Organizzazione campionato:

Ogni squadra si affronterà nel girone con gare di andata e ritorno, con l'ultima giornata di ritorno che si giocherà in contemporanea. In caso di rinvii, le gare saranno disputate in un turno infrasettimanale il 14 aprile salvo eventuali accordi tra società. Dal 25 aprile inizierà la fase Pool Promozione, in cui accedono le sei squadre classificatesi al 1° e 2° posto dei gironi della Fase Qualificazione, che si incontreranno con gare di andata e ritorno. Anche in questa fase è prevista una finestra per eventuali recuperi, stabilita per il 23 giugno salvo eventuali accordi tra società. Le squadre che si sono classificate al 3° e 4° posto dei gironi della Fase Qualificazione, giocheranno dal 25 aprile la fase Pool Retrocessione, sempre con gare di andata e ritorno. Saranno retrocesse al campionato di serie C femminile le squadre classificatesi al 5° e 6° posto del girone. Eventuali recuperi si giocheranno il 23 giugno, salvo eventuali accordi tra società.

