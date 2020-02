Npc Willie Bk Rieti

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sconfitta interna per la Npc Willie di coach Angelucci, che tra le mura amiche cede 68-79, di fronte la Virtus Aprilia. Secondo stop consecutivo per i reatini, che perdono lo scontro salvezza contro una diretta concorrente, restando così in penultima posizione, con Roma Eur volata a 6 punti in classifica. La gara: gli ospiti dopo sei sconfitte consecutive, a Rieti approcciano al meglio il match e giocano il primo tempo in maniera perfetta, 44-18 il punteggio all'intervallo. Al rientro la Npc Willie cresce e riesce a limitare il passivo: Fornara e Vujanac, tentano di ricucire lo strappo ma ormai è troppo tardi, Aprilia deve solo controllare e mette in cassaforte la seconda vittoria stagionale sui reatini. La compagine di Angelucci paga il pessimo avvio, 5-28 il parziale della prima frazione, che costringe Rieti a rincorrere per tutta la gara.Contro Aprilia, si è messo in mostra ancora una volta Lorenzo Fornara (nella foto di Alice Matteucci), artefice finora di un'ottima stagione e tra migliori giovani dell'intera serie C Silver laziale: «La salvezza resta l'obiettivo principale, non vogliamo passare per quelli già spacciati e quindi ce la metteremo tutta, anche in caso di playout. Sabato giochiamo contro Stelle Marine, terza forza del campionato e queste sono le partite che servono per farci crescere. Sono una grande squadra e d'esperienza, per noi l'importante è arrivare al meglio alle partite che decideranno le sorti del campionato».: Nacchia 5, Luzzi, Bizzoni 4, Colasanti, Santarelli 9, Emiliani, Granato 7, D'Ambrosio 4, Buccioni, Annibaldi 5, Fornara 19, Vujanac 18. All. AngelucciFonte Roma 24Vis Nova 22Stelle Marine 20Anagni 18Ferentino 16Vigna Pia 14La Salle 12Aprilia e Don Bosco 8Roma Eur 6Rieti 4Colleferro 2