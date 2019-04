RIETI - Roma e Cagliari, a voi la finale! Giallorossi e rossoblù hanno caratterizzato le semifinali della 27esima Scopigno Cup battendo rispettivamente Lazio (3-0) e Frosinone (1-0) e oggi pomeriggio alle 16,20 (diretta su Rai Sport) al comunale "Tilesi" di Amatrice si contenderanno il titolo 2019.



GIALLOROSSI A VALANGA

Al "Gudini" il Rieti non è riuscito nell'impresa di frenare la corsa della Roma che, grazie al gol di Agostinelli nel primo tempo e di Ciervo e Zalewski nella seconda parte, chiude imbattuta la terza partita del torneo dopo il poker d'esordio alla Lazio (4-0) e il pirotecnico 3-3 col Pescara che gli sono valsi il primato del girone 2.

I SARDI ANCORA IN FINALE

Nell'altra sfida, giocata in contemporanea allo "Scopigno" invece, il Cagliari ha saputo capitalizzare la rete di Acella al 10' della ripresa per battere il Frosinone che nonostante il forcing finale, non è risucito a ribaltare il punteggio.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi pomeriggio via alle finali: alle 14,30 al "Gudini" la Lazio e la Ternana - seconde classificate nei rispettivi gironi - si contenderanno il "Premio Fair Play", mentre alle 16,20 (diretta RaiSport) ad Amatrice l'epilogo di una 27esima edizione che parlerà nuovamente italiano.

I TABELLINI DELLE SEMIFINALI

ROMA-RIETI 3-0 (p.t. 1-0)

ROMA: Boer, Tomassini, Mutera, Ciucci, Tripi, Astrologo, Ciervo (8'st Carlucci), Bove, Agostinelli (16'st Voelkerling), Milanese (11'st Tueto Fotso), Zalewski. A disp. Trovato, Aglietti, Morichelli, Travaglini. All.: Piccareta.

RIETI: Conte, Aceti (13'st Costumaccio), Bonifazi (5'st Al Housari), Celesti (9'st De Santis), Morello,Bonis (5'st Zagaria), Esposito, Nallo, Andreoni (5'st Pastore), Bernardini (13'st Ferraro), Faullo (5'st Capaccio).

ARBITRO: Papagno di Roma 2 (Cavuti di Roma 2 e Camilli di Roma 1).

RETI: 14' Agostinelli, 6'st Ciervo, 25'st Zalewski.

NOTE: spettatori 100 circa. Recupero: 0-3. Angoli 6-2.

CAGLIARI-FROSINONE 1-0 (p.t. 0-0)

CAGLIARI: Ciocci, Piga, Spanu (28'st Frederich) , Cardenas, Kanyamuna, Iovu, Schirru, Acella, Manca, (17'st Martini) , Conti (23'st Nuzzo), Retibi (5'st Pischedda) A disp.:Atzeni, Marroni, Bernacchi, Kourfalidis. All.: Melis.

FROSINONE: Renzi, Cervini (1'st Perlingeri), Nigro (21'st Di Bono), Rimedio, Gabriele, Santarpia, Ricci (14'st Rodio), Santi, Morelli, Luciano (10'st Selvino) , Coccia. A disp.: Salvati, Macrì, Marconi, Bertollini, Coly. All.:Marsella.

ARBITRO: Vallocchia di Rieti (De Simone di Roma 1 e Di Bella di Ostia).

RETE: 10' st Acella.

NOTE: spettatori 100 circa.

