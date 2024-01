E' scomparso Michele Cellurale, il suo nome è legato alla storica profumeria di Rieti

RIETI - E' un pezzo di storia del commercio reatino quello che scompare con la morte di Michele Cellurale, fondatore dell'omonima profumeria che oggi conta diversi punti vendita in via Roma e in via Cintia. Cellurale era ricoverato da qualche tempo nell'ospedale di Terni, dove era stato già sottoposto a cure nei mesi scorsi, ma questa volta non ce l'ha fatta a superare l'ultima crisi.

Ultimo commerciante di una stirpe ormai in via di estinzione, Michele Cellurale, 86 anni, è stato il punto di riferimento nel suo campo dove, insieme alla profumeria Di Gregorio, che ha cessato l'attività, ha soddisfatto le richieste di intere generazioni di reatini alla ricerca di creme, prodotti per la barba, profumi.

Negli ultimi anni, appassionato di mare, trascorreva diversi periodi a Ischia, isola che aveva eletto come sua preferita, alternando ai soggiorni marini lunghe passeggiate al Terminillo, montagna che ha amato molto.

Presenza costante nel negozio di via Cintia, Cellurale aveva poi ampliato l'attività lasciando le redini ai figli Angela, Alessia e Antonio aprendo altri punti vendita in via Roma.

I funerali del commerciante saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 15,30, nella basilica di Sant'Agostino.