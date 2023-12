Morto il padre del consigliere regionale Mauro Febbo

È venuto a mancare, all’età di 91 anni, il padre del consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo.

Ugo Febbo, molto conosciuto in città, si è spento ieri. Persona laboriosa, si era dedicato per decenni alla sua attività commerciale di alimentari lungo corso Marrucino, a Chieti, sempre affollata e frequentata da generazioni di chietini, portata avanti assieme alla sua famiglia, rappresentando un pezzo di storia della città attraverso il suo lavoro cui si è dedicato con impegno e generosità. Tutti lo ricordano come una persona gentile e competente. Molti i commenti sul social network per tutta la giornata di ieri per ricordare la sua figura. Ugo Febbo lascia la moglie Giovanna, i figli Paola e Mauro e i nipoti Marco, Nicolò e il piccolo pronipote Lorenzo che adorava. Il rito funebre sarà celebrato oggi (sabato 9 dicembre) alle 15 nella chiesa della Santissima Trinità, a Chieti

