Terni. Perde l'equilibrio e precipita dal balcone mentre fuma, muore ex commerciante di 85 anni

TERNI. Avrebbe perso l'equilibrio mentre stava fumando una sigaretta nel terrazzino del suo appartamento a secondo piano dell'abitazione in via Giotto, dove abitava da anni, precipitando da un'altezza di circa sette metri. Per Walter Vittori, 85 anni, non cè stato nulla da fare ed è morto sul colpo. La moglie ed il figlio che si stavano con lui in casa, hanno subirto chiamato i soccorsi ma inutilmente. E' accaduto lunedì sera intorno alle 22,30, sul posto anche i carabinieri che hanno verificato la dinamica dell'incidente. Vitttori per molti anni ha gestito una società che si occupava delle commercializzazione di computer e, malgrado l'età, era ancora molto attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA