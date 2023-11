Lunedì 27 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Ancora una violenza contro una donna. Ancora una volta tra le mura domestiche. E’ accaduto a Rieti, dove nei giorni scorsi un anziano reatino è stato ammonito per aver commesso degli episodi di maltrattamenti in ambito domestico, in particolare contro la propria moglie. Gli agenti della Questura hanno infatti accertato che l’uomo, dopo una lite per futili motivi, aveva strattonato e schiaffeggiato la propria moglie, così come avvenuto anche in passato quando si era reso responsabile di una lunga serie di litigi verbali e fisici sempre nei confronti della donna.

L’ammonimento adottato dal Questore di Rieti, finalizzato a frenare la condotta aggressiva e violenta dell’uomo e ad impedire il compimento di reati più gravi, prescinde dalla volontà della donna di denunciare, poiché può essere adottato d’autorità laddove si ravvisino e vengano inconfutabilmente accertati episodi di violenza domestica.

Il provvedimento. L’uomo, nella circostanza, è stato anche invitato ad aderire al “protocollo Zeus”, un altro strumento di prevenzione della violenza di genere ideato dalla Polizia, per intraprendere un percorso di recupero e sostegno, con esperti psicologi della Asl finalizzato ad impedire il ripetersi di violenze domestiche, di genere o anche di atti persecutori.

Le iniziative. Nell’occasione della giornata contro la violenza di genere, la Questura ha colto l’occasione per rimarcare l’importanza degli strumenti di prevenzione a disposizione del Questore, come l’ammonimento, che garantisce alla vittima una tutela preventiva, rapida e anticipata, senza intraprendere un’azione penale in caso di episodi di stalking e di violenza domestica.

Anche una semplice chiamata al “112” può garantire alla vittima una valida assistenza, conforto e protezione verso ogni tipo di violenza, nel rispetto della privacy, consentendo alla Polizia di poter intervenire su situazioni di violenza e stalking, prevenendo la commissione di reati più gravi.