È intervenuto per sedare una lite scoppiata tra colleghi in un magazzino del Car di Guidonia Montecelio ma è stato a sua volta aggredito a colpi di coltello: i fendenti puntati sul volto. La vittima, trentasettenne egiziano incensurato, è stata soccorso da una equipe del 118 e trasportata al policlinico Umberto I in codice giallo. È successo venerdì mattina intorno alle 9. Sul posto gli agenti del commissariato di Tivoli che hanno raccolto le prime testimonianze ed identificato i due litiganti dal cui scontro è scaturita l'aggressione al collega che era intervenuto solo per sedare la zuffa quando, vista la lama, si è reso conto che poteva degenerare.

Si tratta di due connazionali. Secondo i primi accertamenti dei poliziotti ad affondare la lama sul viso della vittima, puntando nella zona degli occhi e provocando una profonda ferita all'altezza del sopracciglio, sarebbe stato un ventisettenne già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. La lite era scoppiata con un cinquantenne, anche lui con precedenti. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Tivoli. Il sopralluogo sul luogo dello scontro ha consentito di identificare il luogo esatto del ferimento vista la presenza delle tracce di sangue, mentre invece non è stata trovata l'arma con cui è stato aggredito il trentasettenne. L'analisi delle telecamere presenti sul posto, ora al vaglio dei poliziotti, potrà chiarire con maggiori dettagli la dinamica della zuffa e dell'aggressione. Continuano intanto le indagini anche per chiarire i contorni di un altro ferimento a colpi di coltello avvenuto la settimana scorsa nel centro di Guidonia.

Un uomo di cinquant'anni, residente in zona e con precedenti, è stato soccorso da un'ambulanza in via Leonardo da Vinci e portato all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo. Un caso, quest'ultimo, che ha fatto riaffacciare l'allarme risse nelle strade intorno al Comune della Città dell'Aria a quattro mesi dalla mega zuffa che vide due diversi gruppi fronteggiarsi a pochi metri distanza in una sola sera. È stato l'equipaggio del 118 a richiedere l'intervento degli uomini del commissariato di Tivoli vicino alla Pinetina, dove avevano soccorso l'uomo con una ferita da arma da taglio alla spalla. «Passavo di lì e mi sono imbattuto in una rissa avrebbe poi riferito il cinquantenne agli investigatori -. Uno dei litiganti, uno straniero di carnagione scura, mi si è scagliato contro con un coltello e mi ha colpito nella parte superiore del braccio sinistro». Il caso, per chiarire come sono andate le cose sabato sera in via Leonardo da Vinci, è ancora al vaglio degli investigatori del commissariato di Tivoli. Da definire ancora anche il punto esatto in cui è avvenuta l'aggressione, visto che un primo sopralluogo nella stessa serata non avrebbe consentito di trovare tracce ematiche. Ma, quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il ferito era stato già portato in ambulanza al Pertini dove è stato medicato e suturato per la ferita riportata. E non ci sono infatti telecamere in zona che possano essere d'aiuto alle indagini.