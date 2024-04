Antonio Morra, chi era il 47enne di Pistoia morto al concerto dei Subsonica. La tragedia davanti alla moglie

Il concerto dei Subsonica si è trasformato da essere uno spettacolo a trasformarsi in una tragedia. Antonio Morra, 47 anni di Pistoia, era andato al Nelson Mandela Forum di Firenze con la moglie per vedere il concerto ma alla fine della serata a causa di una lite l'uomo ha perso la vita.

Morto al concerto dei Subsonica, aveva 47 anni. Antonio Morra è caduto dalle scale dopo una lite al Mandela Forum di Firenze

La vicenda

Alla fine del concerto, gli spettatori stavano lasciando il palazzetto. Antonio Morra mentre stava uscendo con sua moglie, sembrerebbe aver avuto una lite con un'altra persona che pare averlo spinto dalle scale procurandogli gravi traumi alla testa. I testimoni vedendo Antonio Morra a terra, hanno chiamato subito i soccorsi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all’ospedale Careggi di Firenze. In ospedale è avvenuto il decesso dell'uomo a causa dei traumi riportati. Gli investigatori della squadra mobile della questura stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire quanto accaduto.