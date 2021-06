Santa Rufina in fiore, per una comunità più accogliente

RIETI - A Santa Rufina, nel Comune di Cittaducale, l'associazione "Rulli e Cantine" promotrice di tante iniziative, presenta in questo fine settimana la prima edizione di “Santa Rufina in fiore” in programma il 5 e 6 giugno.

Protagonisti sono i cittadini, coinvolti in una manifestazione volta a migliorare il decoro urbano di strade, vicoli e piazze. “Sogniamo di vedere ogni angolo del paese invaso da composizioni floreali o piante – spiega il presidente dell’associazione Sandro Angeletti – Lo scopo dell’iniziativa è quello trasmettere l'amore per il bene privato, come fonte di benessere collettivo. Vogliamo rendere sempre più bello e gradevole il nostro amato paese. Questa volta proviamo a farlo attraverso il linguaggio dei fiori, diffondendo l’immagine di una comunità accogliente. Solo i fiori hanno la capacità di migliorare qualitativamente l’immagine di un vicolo, una via una finestra, un balcone, una piazza. La manifestazione nasce per tornare a sperare, soprattutto in questo particolare periodo storico determinato dall’emergenza pandemica”.

Non si tratta di una gara, ma un evento ideato per abbellire il paese. La migliore composizione floreale, valutata dalla giuria composta da Fulvia Di Simone, Margherita Grillotti e Mario Rossetti, riceverà un riconoscimento.