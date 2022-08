Forza Nuova, Fiore: «L'assalto alla Cgil? Orgoglioso di essere stato in carcere»

Sabato 13 Agosto 2022, 10:43

L'assalto alla Cgil, uno dei periodi più bui della storia recente italiana, avvenuta il 9 ottobre scorso. La condanna per devastazione a sei anni per i leader di Forza Nuova l'11 luglio 2022. La presentazione del simbolo dell'organizzazione di estrema destra alle prossime elezioni, il 12 agosto. Ecco Roberto Fiore, leader del movimento, davanti alle telecamere: «Questo è l'inizio della nostra battaglia. Orgoglioso di essere stato in carcere, ho offerto un periodo per la libertà del mio popolo». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it