Rosa rubata (due volte) dalla tomba di Nicole Mattiolo: la ragazza era morta a 20 anni per un tumore al cervello

Nicole Mattiolo, ragazza veronese di 20 anni, è morta a cusa di un tumore al cervello nel 2020. Sulla sua tomba era posto un bocciolo di rosa. L'uso del tempo passato è d'obbligo dato che il fiore ora non c'è più: è stato rubato per ben due volte nel cimitero di Albaredo, in provincia di Verona, ha fatto scalpore in paese e ha addolorato profondamente la famiglia.

La storia di Nicole - raccontata dall'Arena di Verona - è diventata un simbolo per tante persone che lottano contro la malattia, per il coraggio con cui l'ha affrontata, per ben quattro anni.

Nicole, che suonava anche egregiamente il pianoforte, infatti, era malata di un tumore al cervello molto aggressivo. La mamma addolorata sottolinea che per loro è una grande dispiacere.

«Non sono piante di grande valore, ma hanno un profondo significato per noi».

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese che si unisce all'appello dei genitori: «Deve esserci un problema psicologico in chi agisce così».