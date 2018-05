RIETI - Da oltre due ore bloccato traffico sulla Salaria per Ascoli, in tutti due sensi di marcia, tra l'imbocco della prima galleria verso Posta. Il semaforo che regola il senso unico alternato, a causa di un fulmine, è rimasto sul rosso fisso.



Sul posto ci sono carabinieri e polizia stradale. Si sono formate file lunghissime. Il personale Anas sta effettuando le verifiche.



«Quello che sta accadenmdo - dice a Il Messaggero on line il consigliere comunale di Borbona, Maurizio Pasqualucci - è una cosa vergognosa. Ci sonoproblemi anche per mettere due pattuglie per gestire il traffico. Ormai la nostra zona è terremotata ma non solo per il terremoto, ma da una inefficienza totale».

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29



