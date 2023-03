Gruppo Wagner, hacker scoprono file segreti: dal reclutamento di esperti di droni alla manipolazione dei media con i Troll

All'inizio dell'autunno 2022, un gruppo di hacker ha ottenuto l'accesso a oltre 1 milione di documenti delle strutture del Gruppo Wagner. La documentazione, arrivata anche ad altri quotidiani come Die Welt e Paris Match, riguarda l'Information Technology dei Wagner: all'interno si parla della fabbrica di Troll (conosciuta anche come progetto Lakhta, ndr.) che manipola l'informazione in favore dei mercenari, i progetti internet dei «compiti speciali», i compensi della mamma di Prigozhin e persini informazioni riguardanti la «Concord Management and Consulting» che è per metà di proprietà di Yevgeny Prigozhin .



Le risorse del «cuoco di Putin»

Ci sono pochi specialisti IT nella Wagner: poche dozzine di persone, per lo più segnalatori. Molti altri lavorano per la Troll Factory, la compagnia Concord e il social network YaRus.

Nell'autunno 2021, il servizio IT della Troll Factory impiegava circa 40 persone: project manager, 10 amministratori di sistema, sviluppatori back-end e sviluppatori front-end, un paio di web designer e tester. I dipendenti della Troll Factory sono registrati in diverse media ed enti legali come: NovInfo, Nevskiye Novosti, Ekonomiku Segodnya, Federal News Agency (FAN) e MAN LLC.

Gli specialisti IT si prendono cura anche dei parenti di Prigozhin, inclusa sua madre Violetta Kirovna - a cui recentemente è stata esclusa dalle sanzioni dell'UE introdotte in relazione alle attività di Prigozhin e del gruppo di società Concorde. Gli stipendi degli sviluppatori e degli amministratori di sistema sono piuttosto modesti: da 60 a 250 mila rubli a mano, a seconda della posizione. In media - 110 mila rubli (circa 1330 euro, ndr.).



I membri del team IT

I backgroun lavorativi degli specialisti IT delle strutture di Prigozhin variano. Ci sono studenti laureati di talento, ex borsisti della Oxford Russian Foundation, ex contabili e anche persone con esperienza nel servizio militare, anche nel GRU, il servizio di intelligence militare ucraino. La maggiorparte di loro risiede a San Pietroburgo nonostante provengano da altre città russe.



Il reclutamento

Alla fine di dicembre 2022, Prigozhin ha tenuto un «hackathon» Wagner PMC, a cui hanno preso parte programmatori di talento. L'hackathon era dedicato alla programmazione dei droni ed è stato utilizzato per il reclutamento: le strutture Concord hanno cercato attivamente tali specialisti dall'autunno del 2021, secondo documenti interni. Probabilmente il reclutamento non era solo per la guerra in Ucraina, ma anche per altri progetti.





Ad esempio, i dipendenti di Wagner PMC utilizzano da diversi anni droni e quadricotteri (drone con quattro rotori, con la tipica forma a croce in cui le due barre del telaio si intersecano tra loro in modo perpendicolare, ndr.) in Siria e nella Repubblica Centrafricana

Cosa fa la Fabbrica dei Troll?

L'attività dei Troll nei social network mostra che lavorano più attivamente dove è possibile utilizzare i contenuti di altre persone senza restrizioni e acquistare annunci utilizzando schemi indeterminati. Secondo gli ex dipendenti, circa 400 lavoratori ora lavorano nella «fabbrica», più di 30 sono impegnati solo a scrivere commenti sui siti dei media e circa 30 persone scrivono commenti su YouTube. Dal 2019, circa 40 dipendenti sono stati inviati a commentare anche le pubblicazioni giornalistiche sui media ucraini. Il budget stimato per i Troll ​​​​nel 2022 era in media di 80 milioni di rubli (quasi un milione di euro, ndr).

«Compiti speciali»

Sono progetti Internet aggiuntivi relativi agli interessi personali di Yevgeny Prigozhin. Ciò include anche il pagamento di informatori che hanno fornito alle strutture di Prigozhin informazioni dal quartier generale dell'opposizione a Mosca e San Pietroburgo, dai media dell'opposizione, dall'ambiente liberale e da altri gruppi pubblici. In tempi diversi, lo staff degli informatori era composto da 17 a 25 persone. In media ricevevano da 15 a 25 mila rubli al mese. Una fonte del Dossier Center afferma che il curatore dei "compiti speciali" è un ex dipendente di RIA Novosti, Ilya Gorbunov. Dal 2019 è effettivamente a capo del gruppo media Patriot, dal 2020 è a capo della Troll Factory e di tutti i canali Telegram di pseudo-opposizione, e ha anche screditato il governatore Alexander Beglov.

Medvedev: imagine an "Oniks fired from a Russian warship in the North Sea strikes the ICC building."



Surrounded by buffoons Prigozhin & Medvedev, Putin could become an object of laughter by Russians. Brezhnev and Gorbachev were harmed by laughter.https://t.co/4Tit8PsXeH — William Courtney (@courtneywmh) March 21, 2023

«ЯRus»

YaRus è stato creato con i soldi di Prigozhin da gennaio 2019. Il progetto è descritto come una «controparte patriottica» di Zen, Instagram e TikTok. Probabilmente, la necessità di un proprio social network è nata a causa della massiccia pulizia degli account dei Troll su molti portali. A giudicare dalle recensioni, i video vengono caricati poco, la moderazione funziona male, ci sono poche visualizzazioni e la monetizzazione è quasi nulla.