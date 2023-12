Epstein, il principe Andrea tra i file da desecretare: pronta la lista dei 170 amici e collaboratori

Ci sarebbe anche il principe Andrea tra i nomi presenti nei file su Jeffrey Epstein da desecretare. Secondo i media britannici, infatti, il duca di York sarebbe uno dei centosettanta personaggi a comparire all'interno dei documenti del faccendiere e sospetto pedofilo americano, condannato in patria con l'accusa di sfruttamento sessuale di ragazze minorenne.

I documenti da desecretare

I media del Regno Unito prevedono che il principe Andrea sarà tra i centosettanta nomi di amici, collaboratori e vittime di Jeffrey Epstein, faccendiere e sospetto pedofilo americano condannato in patria con l'accusa di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni e morto suicida in un carcere di New York, contenuti all'interno dei documenti destinati a venir resi pubblici il prossimo mese negli Usa.

La giudice Loretta Preska ha autorizzato la pubblicazione dei file riguardanti la causa per diffamazione intentata nel 2015 da Virginia Giuffre - una delle vittime del faccendiere che aveva lanciato un'azione legale anche contro il duca di York per presunti abusi sessuali conclusasi con un accordo milionario extragiudiziale - nei confronti di Ghislaine Maxwell, la ex sodale di Epstein condannata a 20 anni di carcere. È stato offerto a quanti tirati in ballo nei documenti il tempo necessario per presentare eventuali ricorsi.

Per quanto riguarda il principe Andrea, si parla di diversi file riguardanti la testimonianza di Johanna Sjoberg, un'altra giovane finita a suo tempo nel giro di Epstein, che aveva accusato il duca di molestie per averle toccato il seno mentre si trovavano nel 2001 nell'appartamento del miliardario a Manhattan. Buckingham Palace in precedenza aveva definito le accuse «categoricamente false». Ma il fatto che se ne torni a parlare, col rischio di rivelazioni su nuovi imbarazzanti dettagli, costituisce una ulteriore preoccupazione per la famiglia reale britannica sempre alle prese col reprobo Andrea, caduto in disgrazia ed esautorato dai ruoli di rappresentanza dopo lo scandalo.