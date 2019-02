Ultimo aggiornamento: 23:08

RIETI - Varie ipotesi di mercato in casa Zeus Energy Npc per rimpiazzare Adegboye e dare un sostegno a Gigli.Se non si trovasse un regista extracomunitario già vistato entro il 28 si sondano Alessandro Cappelletti (Virtus Bologna) o Matteo Laganà (Orlandina) e in questo caso si andrebbe su un lungo extracomunitario o comunitario ancora da scovare.Tra i registi Usa, visto che Tyshawn Taylor (Torino) era già d'accordo con Cento, c'è un'ipotesi Antino Jackson (Cassino) che potrebbe anche permettere di aspettare Frazier fino alla vigilia dei playoff (27 aprile) e le cui condizioni sono in via di verifica.Tutto resta da decidere dunque e per non precludersi ogni chance la Zeus potrebbe giocare a Latina così com'è e aspettare con calma fino al 28 febbraio visto che, grazie alla convocazione in nazionale britannica dello sventurato Adegboye, tornerà a giocare il 3 marzo a Rieti contro Legnano.