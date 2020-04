RIETI - L’Asd Pallavolo Poggio Mirteto non si arrende e le atlete continuano a postare sui social le immagini di una stagione molto positiva, che stava portando i frutti del lavoro svolto dall’inizio dell’anno. La dirigenza è rimasta molto vicina a tutte le ragazze in questo momento difficile, è stata proprio la presidente Elena Paolucci a postare sulla pagina Facebook dell’Asd Pallavolo Poggio Mirteto il comunicato dello stop imposto dalla Fipav per chiusura definitiva della stagione a causa del coronavirus.

Ora si pensa al futuro: «ll fermo visto l’evolversi dell’epidemia era quasi scontato, per le nostre ragazze e per noi tutti è stato un colpo al cuore; i nostri campionati stavano andando molto bene, è stato come fermarsi durante la risalita di una montagna senza poter arrivare in vetta! Questo è quello che abbiamo provato tutti ... Ora stiamo pensando a come ripartire – afferma la Paolucci - nel frattempo aiutiamo la Proloco, con il neo presidente Federico Iaboni, nel progetto “Aiutiamo ad Aiutare “ covid 19 per il fondo Mirtense, un fondo istituito da tutte le associazioni Mirtensi, tra cui la nostra, e promossa dal Comune, per aiutare le famiglie di grave difficoltà economica del territorio e aspettiamo fiduciosi la Rinascita».

