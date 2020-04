RIETI - Lo stop dei campionati di pallavolo impartito dalla Fipav causa emergenza coronavirus ha avuto ripercussioni anche nel territorio reatino. Una delle società che dovrà fare i conti con la definitiva sospensione è il Volley Cittaducale che aveva iniziato la stagione con il gruppo del minivolley e con i campionati giovanili; in corso il Torneo Favretto con l’ under 18 e 16 entrambe con la seconda posizione all’attivo della classifica.

A fare il punto il direttore tecnico della società Angioina Virginia Bianchetti: «Come tutti gli altri abbiamo sospeso tutte le attività ma già pensavamo non si ripartisse per quest’anno. Speriamo che tutto vada bene e si possa ricominciare a settembre, ma la vedo dura. Certo, siamo in stand-by con tutte le problematiche del caso anche economiche, perché avevamo campionati iniziati con tutti i contributi già pagati per le gare anche future, è una mia abitudine pagare in anticipo, speriamo che la Federazione ne terrà conto nella ripresa del prossimo anno, soprattutto per quanto riguarda tutti i corsi dei tecnici, che ci abboneranno gli aggiornamenti, che ci vengano un po’ incontro, noi ci aggiorniamo già tutti gli anni da molto tempo. Sicuramente - prosegue l’allenatrice giallo-blù - andremo incontro a molte problematiche alla ripresa, sia di natura organizzativa che economica, dipende tutto da questo virus. I contatti sia con i gruppi di bambini, che under 14, 16 e 18 come direttore tecnico della società li tengo quotidianamente cercando di tenere su il morale delle ragazze certo è stato un duro colpo, ma diciamo che questo è l’aspetto meno grave di tutta la situazione».

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA