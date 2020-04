RIETI - È arrivata anche dalla Federazione Nazionale di pallavolo la chiusura definitiva dei campionati per stagione sportiva 2019-2020. In una nota della Fipav la decisione : «Dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di coronavirus, che sta interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria. La FIPAV ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali».

Nella nota la Federazione ha precisato che fin dalle fasi iniziali di questa tragica pandemia, non ha mai fatto mistero della sua politica di gestione della situazione emergenziale, volta prioritariamente alla tutela della salute di ogni tesserato, con questi provvedimenti intende proseguire sulla strada intrapresa negli scorsi mesi. Allo stesso modo ribadisce, ancora una volta, che il senso di responsabilità deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in questi giorni e lavorerà per programmare al meglio la prossima stagione sportiva.

Colpite le società presenti nel territorio: Asd Volley Academy, Volley Cittaducale, Team Volley Quattro Strade e la Pallavolo Poggio Mirteto che da ottobre hanno portato avanti i campionati con importanti piazzamenti. Oltre a tutti i campionati giovanili, il Favretto e i Torneoni in programma le società reatine saranno costrette a lasciare anche i campionati di prima e seconda divisione maschile e femminile.



Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA