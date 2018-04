di Giulia Moroni

RIETI - Straordinaria rimonta in under 18 per la Fortitudo Viaggi che con una netta vittoria sul Genzano davanti al proprio pubblico stacca il pass agli ottavi di finale. Avanti in under 16 il Team Volley Cittaducale 4 Strade e in under 14 il Team Volley 4 Strade; derby reatino stasera alle 19.30 per l’under 13.



UNDER 18 PROMOZIONALE

Impresa per la Fortitudo Viaggi Rieti che nel ritorno dei sedicesimi di finale ribalta il risultato vincendo 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) in casa sulla Volley School Genzano che all’andata era riuscita a battere le amarantocelesti 3-1. Con la bella vittoria casalinga le ragazze di Fabio Poles proseguono il cammino per gli ottavi d’andata, in attesa di scoprire quale sarà la squadra da affrontare l’under 18 si gode un momento di tranquillità. Soddisfazione per la dirigenza che su Facebook afferma: «Risultato storico per la U18 della Nuova Fortitudo Rieti, che per la seconda stagione consecutiva conquista gli ottavi di finale della fase finale di categoria. Ancora più entusiasmo per l'ultimo risultato acquisito, in ragione della rimonta . Un altro passo in avanti sulla strada della crescita di un movimento pallavolistico cittadino che un giorno non molto lontano possa dare il meritato lustro ed onorare la città di Rieti».



UNDER 16 PROMOZIONALE

Attende la prima gara di andata dei sedicesimi di finale il Team Volley Cittaducale 4 Strade dopo ver liquidato la formazione del Villa Flaminia Sport in entrambe le partite. Le giallo- blu venerdì 20 aprile alle 17.30 ospiteranno nel palazzetto dello sport di Santa Rufina l’Rim Sport Cerveteri per la prima gara, il ritorno si disputerà a Cerveteri domenica 22 aprile alle ore 11.30.



UNDER 14 PROMOZIONALE

Passa agli ottavi di finale il Team Volley 4 Strade che dopo l’ottima gara fuori casa è ancora prevalsa tra le mura amiche della palestra della scuola media B. Sisti 3-0 (25-13, 25-17, 25-18) sulla Pallavolo Pomezia. Niente da fare per le ospiti che si sono dovute arrendere sulla formazione messa in campo da Marco Di Lieto che aspetta ancora di conoscere la rivale della gara d’andata.



UNDER 13 PROMOZIONALE

Atteso derby tra il Team Volley Cittaducale 4 Strade Asd e il Volley Cittaducale questa sera alle ore 19.30 nella scuola media B. Sisti. A tre giornate dal termine del girone B il Volley 4 Strade nelle posizioni alte della classifica proverà a rifarsi dell’andata ( terminò 2-1 per Cittaducale); dall’altra parte della rete le angioine cercheranno il riscatto dopo il 3-0 rimediato a Roma dalla capolista Giro Volley.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA