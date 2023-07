Martedì 18 Luglio 2023, 05:20

La mancata iscrizione della Viterbese al campionato di Serie D, ha significato anche la fine del settore giovanile gialloblù, che tra l’altro a inizio luglio aveva già effettuato tre raduni al campo sportivo in sintetico del Pilastro, che prevedevano il giorno 3 il test per i nati nel 2008/09, il 5 luglio quello per i 2010/11 e il 7 quello per i 2006/07.

Il termine ultimo per presentare la domanda era quello dello scorso 14 luglio alle 18 ed i rappresentanti del settore giovanile sono stati informati nella mattinata dello scorso venerdì che la Viterbese non si sarebbe iscritta al prossimo campionato.

Come da prassi in queste occasioni, in questi giorni i ragazzi saranno svincolati automaticamente. «Purtroppo questo significa 4 o 5 anni di lavoro buttati al vento - dice l’ormai ex responsabile del settore giovanile gialloblù, Patrizio Fimiani - questo è stato un duro colpo per tutti. Anche perché i frutti del nostro operato si stavano vedendo. Per quello che riguarda la fascia di mia competenza, stiamo parlando di circa 120/130 ragazzi dai Giovanissimi all’Under 17 che hanno disputato anche campionati Elite e campionati nazionali nelle stagioni precedenti. Quasi tutti erano di Viterbo e provincia, a parte qualcuno che veniva da fuori. Ora dovranno cercarsi un’altra squadra, i ragazzi sono delusi e sconcertati perché poi, quando inizi questo percorso, il traguardo è quello di poter esordire in prima squadra. Anche se alcuni sono già stati contattati da chi ha promesso loro mari e monti».

È chiaro che la fine del settore giovanile della Viterbese ridisegnerà anche gli organici delle squadre giovanili sia provinciali che regionali. Nonostante l’esperienza come responsabile del settore giovanile della Viterbese sia ormai terminata, Patrizio Fimiani è tuttora presidente del Calcio Tuscia, che si sta già apprestando a porre le basi per affrontare la prossima stagione. «Facevamo la Scuola Calcio in collaborazione con la Viterbese - riprende - ed anche se adesso questa partnership, di cui restiamo orgogliosi, è venuta meno vorrei fare una precisazione che ritengo molto importante, perché già sono uscite fuori voci che non corrispondono al vero. Il Calcio Tuscia continuerà infatti la sua attività di Scuola calcio, come ha sempre fatto. Anzi, allestiremo dei gruppi di agonistica sempre sotto questo nome».

Patrizio Fimiani, cresciuto nelle giovanili della Roma, con cui poi ha esordito anche in prima squadra, è stato il portiere della Viterbese dal 1997 al 2000, vincendo anche un campionato di Serie C2. È poi tornato a vestire la maglia gialloblù dal 2004 e fino al termine della carriera, avvenuta nel 2009. Sempre alla Viterbese è stato infine anche preparatore dei portieri.