Tennis, ecco tutti i baby campioni indoor. A Foligno si sono sfidati in 250

Successo per i Campionati umbri giovanili indoor andati in scena alla Tennis Training Villa Candida dal 24 febbraio al 10 marzo scorso. Numero record di iscritti ben 250 per un torneo che ha assegnato 16 titoli regionali oltre all’Under 8 promozionale.

“Sono numeri importanti - spiega Roberto Carraresi , presidente FITP Umbria - che ci fanno essere ancora più fiduciosi per il futuro del tennis nella nostra regione. Anche per questa ragione mi fa piacere ringraziare la Tennis Training per l’organizzazione, gli attori principali e cioè i ragazzi ma anche i genitori e i maestri che li seguono quotidianamente. I campionati devono essere un momento di divertimento, di crescita e di amicizia. Ed è dall'unione di questi elementi che arriveranno i risultati”.

“Il consiglio che diamo a tutti i genitori - ha dichiarato il presidente della Tennis Training Fabrizio Alessi - è quello di accompagnare i propri figli in questo percorso di sport nella giusta maniera, lasciandoli liberi di giocare, di vincere e di perdere liberi da tensioni, perché la cosa più importante è quella che i nostri ragazzi passino delle giornate serene come quelle trascorse in questo torneo, che consentano loro di continuare a fare sport il più a lungo possibile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l'assessore allo Sport del comune di Foligno Decio Barili: “Lo sport - ha aggiunto - è il più grande e straordinario strumento che abbiamo in mano per vivere degnamente questa esistenza, perché ha tutte le caratteristiche per farci elevare e poter dire che stiamo crescendo tutti insieme”.

Un grazie alla Tennis Training per l'organizzazione - ha sottolineato il vice presidente FITP Umbria Maurizio Mencaroni - in un periodo che vedeva altri tornei concomitante, per cui immagino non sia stato facile incastrare insieme tutti i tasselli. Grazie per quello che fate e per la collaborazione con il nostro Comitato”.

Durante le premiazioni alla presenza tra gli altri del fiduciario regionale Andrea Paiella, è stato anche ringraziato da parte della Tennis Training, il Giudice Arbitro Mario Malizia “con il quale collaboriamo in maniera ottimale da tanti anni” il Presidente del Centro Sportivo Villa Candida Luigi Napolitano e tutti i maestri della TTS.TITOLI REGIONALIUNDER 8 PROMO MASCHILE

1) Giulio Virgili - Made For Tennis

2) Lorenzo Capone - Tennis Training

UNDER 8 PROMO FEMMINILE

1) Lavina Torresi - Tennis Training

2) Diletta Liberti - New Pattol Club

UNDER 9 MASCHILE

1) Cristian Trecastagne - Tennis Club Amelia

2) Enea Mori - Tennis Training

UNDER 9 FEMMINILE

1) Gemma Betori - Tennis Club Perugia

2) Ortolani Matilde - Tennis Training

UNDER 10 MASCHILE

1) Lorenzo Paccamiccio - Happy Village

2) Leonardo Moretti - Happy Village

UNDER 10 FEMMINILE

1) Giorgia Celata - Tennis Colombella

2) Mia Petrini - Tennis Training

UNDER 11 MASCHILE

1) Edoardo Catalano - Ct Gubbio

2) Andrea Gamboni - Junior Tennis Perugia

UNDER 11 FEMMINILE

1) Vittoria Fredduzzi - TC Open

2) Lisa Bazzica - Tennis Training

UNDER 12 MASCHILE

1) Tiberio Speranza - Junior Tennis Perugia

2) Luigi Antonietti - Tennis Training

UNDER 12 FEMMINILE

1) Anita Furi - Tennis Training

2) Sara Ceccotti - Happy Village

UNDER 13 MASCHILE

1) Filippo Capitanelli - Tennis Training

2) Giacomo Rotini - Junior Tennis Perugia

UNDER 13 FEMMINILE

1) Linda Sirci - Tennis Training

2) Elena Biancifiori - Happy Village

UNDER 14 MASCHILE

1) Alessandro Betti Tennis Club Perugia

2) Alessandro Arcangeli Tennis Training

UNDER 14 FEMMINILE

1) Caterina Azoitei Circolo Tennis Olympia

2) Daniela Mariani - Tennis Training

UNDER 15 MASCHILE

1) Antonio Romitelli - Tennis Training

2) Tommaso Bartoccioni - Tennis Training

UNDER 15 FEMMINILE

1) Asia Mancini - Tennis Training

2) Jasmine De Magistris- Tennis Training

UNDER 16 MASCHILE

1) Tommaso Clementini - Ct Montarello

2) Alejandro Loreto Martinez - Ct Montarello

UNDER 16 FEMMINILE

1^ Teresa Caini - Junior Tennis Perugia

2^ Cenci Matilde - Junior Tennis Perugia