Le giovanili del Fc Rieti iniziano col piede giusto: vincono U19, U17 e U16. Ko l'U14

RIETI - Tre vittorie e una sconfitta sul filo di lana, per le quattro formazioni giovanili del Fc Rieti, che al primo impegno stagionale non disattendono le aspettative della vigilia.

L’Under 19 di Matteo Pacilli supera l’ostacolo Riano col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Fatu e Del Sole. «Vittoria meritata, dopo aver dominato per tutta la gara. Forse risultato che non rispecchia quanto fatto nei 90’ perché abbiamo concretizzato poco rispetto alle occasioni create».

Per l’Under 17 di Gerardo Petrillo, invece, un sonante 9-3 al Mentana, lontano da casa: doppiette per Marinaj, Conti e Sulpizi, oltre ai gol di Giraldi, Spognardi e Pasquali. «Siamo stati performanti sin da subito – ammette Petrillo – la vittoria ci consente di iniziare col piede giusto questa stagione».

Corsara l’Under 16 di Marco Mareri, che torna da Montelibretti con un prezioso 3-1 in tasca, ai danni della Brictense.

A segno Rossi, Paolucci e Pasquali dopo l’autogol subìto in avvio di ripresa. «Contento per i ragazzi – dice Mareri – perché lo scorso anno questa stessa gara ci aveva creato difficoltà. Tante occasioni mancate, poi la beffa dell’autorete, ma la reazione è stata veemente. Vittoria meritata e giusta».

Infine l’Under 14 di Stefano Salvini, all’esordio assoluto nella categoria: è arrivato un ko di misura (3-2 contro il Fidene) nonostante per ben due volte la squadra fosse andata avanti coi gol di Ponzani e Riccardo Cinquegrana. «Al di là della sconfitta – ammette Salvini – ai ragazzi faccio solo complimenti per come hanno interpretato la gara. Peccato perché ‘ai punti’ la squadra avrebbe meritato di uscire imbattuta dal campo».