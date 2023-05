“Vieni a giocare con noi”, open day organizzato dalla Npc Sporthub Rieti

RIETI - Giornata di sport e divertimento questo venerdì al PalaSojourner. Nel pomeriggio del 19 maggio ci sarà infatti l’evento “Vieni a giocare con noi” organizzato dalla Npc Sporthub Rieti in collaborazione con la Foresta Basker Rieti. L’Open Day permetterà ai bambini e alle bambine nate dal 2008 al 2017 di giocare e conoscere l’ambiente delle società amarantocelesti. Il tutto avverrà sotto gli occhi dell’intero staff del settore giovanile e lo staff tecnico della prima squadra con anche alcuni dei protagonisti della Serie A2. Un’occasione unica e particolare, creata per far giocare e divertire i bambini insieme ai loro beniamini della prima squadra, sempre sotto l’occhio attento degli allenatore e di tutto lo staff tecnico amarantoceleste. Alle 17.30 sarà il turno dei più piccoli (nati e nate dal 2013 al 2017) mentre alle 18.30 scenderanno in campo i bambini e le bambine dal 2008 al 2012.