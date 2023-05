Ecco le variazioni al traffico in via Garibaldi

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che, al fine di consentire il montaggio di una gru in area cantiere su via Garibaldi, dalle ore 7 alle ore 18 di martedì 16 maggio 2023, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

- chiusura al traffico veicolare di Via Garibaldi – tratto da p.zza del Suffragio a via Santa Caterina –

- divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi – tratto dal civico 167 al civico 173 (lato destro) e dal civico 156 al civico 170 (lato sinistro) rispetto alla direzione di marcia.