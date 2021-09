Tricolori Master al Guidobaldi, cinque reatini in gara nella seconda giornata. Foto

Venerdì 10 Settembre 2021, 20:06

RIETI - Seconda giornata ricca di gare ai Tricolori Master di atletica, in corso di svolgimento al Guidobaldi. Cinque reatini in gara.

Bettina Vallocchia, unica donna della Studentesca Milardi, si è cimentata nel lancio del peso da 3 kg nella categoria F55, chiudendo al quinto posto con la misura di 7,22. Settimo posto nella gara dei 400 per il veterano Valerio Donnarelli, classe 1943, che ha gareggiato nella categoria 400 metri M75. Nei 5000 M50 dodicesimo posto per Stelvio Tavani. Sempre sui 5000 si sono misurati Eugenio Grifoni (M45) e Orazio Smith (M40): il primo ha chiuso al decimo posto e il secondo al tredicesimo posto.



Domani, 11 settembre, alle 15.30 in pista Mario Nobili nei 400 M35, mentre Orazio Smith sarà in pista alle 17.10 per i 1500 metri.