Olimpic Training Camp, la Fondazione stanzia 30mila euro per il Guidobaldi

RIETI - Fondazione Varrone e grande atletica, un legame profondo e vincente: è così anche per l’Olimpic Training Camp, che vedrà nei prossimi mesi campioni olimpionici e atleti medagliati preparare allo stadio Guidobaldi le Olimpiadi di Parigi e non solo. La scorsa settimana il consiglio di amministrazione ha stanziato oltre 30 mila euro per l’acquisto e l’allestimento di 6 gazebo che serviranno per migliorare le capacità logistiche del campo scuola cittadino. I gazebo saranno donati al Comune di Rieti, che aveva chiesto un contributo per il noleggio delle strutture. Ma la Fondazione ha scelto di aumentare lo stanziamento così da arricchire la dotazione del Guidobaldi in pianta stabile, in considerazione del valore che il movimento dell’atletica riveste per la città 365 giorni l’anno.

