Giovedì 18 Aprile 2024, 09:11

PERUGIA - Si allena tre volte a settimana, ha una grande gioia nel fare atletica «e trasmette passione per questo sport e non solo anche a chi le sta intorno». Lei è Margherita Castellani, giovanissima atleta dell’Arcs Cus Perugia. Classe 2008, già fa parlare di sé a suon di grandi successi. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato allo stadio Blasone di Foligno, dove ha brillato nella gara inaugurale della stagione dell’atletica all’aperto. E' sua infatti la miglior prestazione italiana under 18 e under 20 nei 150 metri. Margherita ha chiuso in 17.56, superando il 18.07 con cronometraggio elettrico di Giulia Latini del 2008 (il primato manuale è invece il 17.4 di Vincenza Calì del 1999).

Un record bello e buono per la giovane promessa dell’Arcs Cus Perugia, allenata da coach Rudy Gandola che la segue da un anno e mezzo. «Lei è in crescita continua, ed è incredibile perché dove la metti e qualsiasi cosa faccia, sembra che le venga nettamente bene». Per questo di Margherita «c’è poco da dire, perché parla da sola con i risultati». Risultati arrivati con il continuo allenamento, ma anche con la grande passione che, come ricorda il suo allenatore, va oltre se stessa. «Una cosa bella è che oltre a dare gusto ad allenarla, trasmette passione anche a chi le sta intorno: lei è motivatrice anche per gli altri».

Il successo di Foligno per Castellani è arrivato a breve distanza da una importante chiamata, quella del raduno azzurro a Formia, dove sono stati chiamati anche sei atleti nostrani. Una era proprio l’under 18 dell’Arcs Cus Perugia. Una presenza importante visto che a Formia è stato anche pianificato il lavoro in vista dei principali appuntamenti giovanili della stagione, fra cui gli europei under 18 di Banska Bystrica, in Slovacchia.

In attesa di scoprire che riserverà il futuro all’atleta, la società si gode il momento ed i grandi risultati già messi in cassaforte. Luigi Esposito, direttore tecnico dell’Arcs Cus Peruga, sottolinea che «comincia ad essere una colonna della squadra assoluta, fa grandi allenamenti e ci aspettiamo grandi risultati». Importantissimi sono stati quelli recenti di Ancona, in occasione dei campionati italiani allievi indoor disputati a febbraio. Lì ha trionfato con il crono di 7.52 dopo aver dato dimostrazione di essere la migliore in batteria e in semifinale, correndo per due volte corre in 7.48. Dopo l’oro, c’era stato anche l’argento con record regionale nei 200 metri.