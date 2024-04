Special Olympics, 120 atleti sulla pista del Guidobaldi per un meeting di atletica leggera

RIETI - Rieti, con la sua pista dei record, torna a accogliere un evento Special Olympics di Atletica leggera. Dopo il successo del meeting interregionale inserito nello scorso autunno all'interno della rassegna "Con Francesco nella Valle", saranno 120 i protagonisti di questo nuovo appuntamento inclusivo con la regina degli sport, appartenenti a otto diversi team provenienti da tutta la regione. Tante le specialità in cui gli Atleti si misureranno per scaldare i muscoli in vista dei prossimi Play the Games in programma a Pistoia-Valdinievole dal 23 al 26 maggio insieme alle discipline della pallavolo e del golf. Si va dal cammino e dalla corsa (10 metri cammino assistito, 50 cammino e corsa, 100 e 200 metri), alla marcia (400 metri) ai lanci (pallina da tennis, vortex, peso), ai salti (lungo). Ogni Atleta potrà competere su due specialità.



Ecco l'elenco dei Team iscritti al Meeting: Associazione Sportiva Con Noi, I.C.S.S., Libertas Valmontone, Atletica Sport Terapia Rieti, E-sperimento, Forza4, La lepre e la tartaruga, Liberi di fare sport.



Per il team regionale di Special Olympics guidato da Stefania Cardenia e quello reatino diretto da Morena De Marco, questo ennesimo Meeting, coordinato a livello tecnico da Maurizio De Marco e Fabrizio Sprega, rafforza il legame tra la città di Rieti e Special Olympics, anche grazie alla collaborazione di con associazioni e aziende che daranno il loro contributo per mettere a disposizione degli Atleti un'organizzazione perfetta.

I volontari del Rotary Club Rieti e dell'Associazione Alcli Giorgio e Silvia saranno in campo con tutto il loro entusiasmo, mentre Coop Centro Italia e Antiche Fonti di Cottorella garantiranno un piccolo ristoro a tutti i partecipanti. Si ringrazia per la disponibilità e il supporto, il Comune di Rieti e la Regione Lazio.