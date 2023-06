Rieti Re-Start, dal 18 giugno iniziano le giornata di trekking gratuito a Terminillo

RIETI - Appuntamento domenica 18 giugno alle 9 a Pian de Valli per la prima di dieci escursioni promosse nell’ambito di Rieti Re-Start, il progetto promosso dalla More Sport e finanziato da Sport e Salute.

Ad accompagnare i partecipanti nel primo week end di sole saranno le esperte guide di Terminillo con i bambini, l’associazione che da anni opera sui nostri sentieri, portando gli avventori alla scoperta delle bellezze della nostra montagna.I percorsi proposti sono accessibili a tutti, bambini e adulti.E' tuttavia consigliato un abbigliamento consono all'attività in montagna e attrezzatura minima (scarponi o scarpe da trekking, bastoncini, cappello, borraccia, crema solare, giacca antivento).L’iniziativa è completamente gratuita. L’obiettivo del progetto Rieti Re-Start è infatti quello di dare la possibilità a tutti e tutte di praticare attività sportiva senza dover sostenere costi.Coordinato dall’associazione sportiva More Sport, Rieti Re-Start è un progetto finanziato da Sport e Salute e frutto della collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità del Comune di Rieti, l’Aics Lazio, l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Jucci e le Associazioni Sportive “Sofia’s Ranch” di Petrella Salto e “Terminillo una montagna di emozioni”.E’ obbligatoria l’iscrizione ai fini assicurativi compilare il modulo di iscrizione.Per informazioni sulle modalità di iscrizione o per avere informazioni telefonare al numero 338 999 1831 o visitare il sito www.moresport.org .