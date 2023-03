Al via le Giornate di prevenzione sulla salute della donna e sulla medicina di genere: ecco dove e quando

RIETI - Nell’ambito dell’evento “La Salute delle Donne ...in cammino”, la cui prima giornata si è svolta con successo lo scorso 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Asl di Rieti in collaborazione con i Comuni del reatino ha deciso di organizzare delle Giornate dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute della donna e della medicina di genere, con la possibilità per i cittadini di effettuare screening e consulti specialistici gratuiti. Grazie ad un Ambulatorio mobile e ad una Equipe multispecialistica, con la collaborazione degli infermieri e delle ostetriche di comunità, verranno eseguiti: prenotazione degli screening oncologici (Mammografia, Colon retto, Cervice uterina), test con prelievo dell’HCV (Epatite C), test con prelievo della vitamina D, prenotazione della vaccinazione HPV (Papilloma virus), consulti specialistici. Durante le iniziative, grande rilievo assumerà la sensibilizzazione (con distribuzione di materiale informativo) sulla prevenzione della salute della donna e sulla medicina di genere; sull’adozione di corretti stili di vita, sulla sicurezza alimentare e nutrizione e sulla donazione di sangue, grazie alla collaborazione dell’AVIS di Rieti.

Le Giornate di prevenzione, che si svolgeranno da martedì 21 marzo (prima tappa nel comune di Labro) al 26 maggio, aderiscono a #LOTTOcontrolaviolenza – LOTTO contro ogni genere di violenza, un evento che coinvolge Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Policlinici, Istituti di ricerca e il mondo dell’associazionismo della regione Lazio.

Giornate itineranti di screening gratuiti. Tuttte le tappe

Le Giornate di prevenzione inizieranno a Labro (21 marzo, orario 9-13 – P.zza Nobili Vitelleschi), per poi proseguire a Rocca Sinibalda (22 marzo, orario 9-13 – P.zza della Vittoria), Casperia (23 marzo, orario 9-13 – P.zza Oddo Valeriani), Belmonte in Sabina (24 marzo, orario 9-13 – P.zza Aldo Moro Loc. Terze Ville), Poggio S. Lorenzo (25 marzo, orario 9-13 – parcheggio via Casette), Colle di Tora (28 marzo, orario 9-13 – campo sportivo via dello Sport), Borgo Velino (29 marzo, orario 9-13 – P.zza Umberto I), Poggio Bustone (31 marzo, orario 9-13 – largo Caduti di Nassirya), Montopoli in Sabina (3 aprile, orario 9-13 – via Roma, Loc. Fuori Porta), Ascrea (4 aprile, orario 9-13 – P.zza S. Rocco), Rivodutri (5 aprile, orario 9-13 – P.zza Municipio), Collalto Sabino (6 aprile, orario 9-13 – P.zza G. Marconi), Collegiove (7 aprile, orario 9-13 – via Roma), Leonessa (8 aprile, orario 9-13 – P.zza VII aprile), Monteleone Sabino (11 aprile, orario 9-13 – P.zza XXIV aprile), Casaprota (12 aprile, orario 9-13 – location in via di definizione), Borbona (13 aprile, orario 9-13 – P.zza Martiri IV aprile), Cittareale (14 aprile, orario 9-13 – Loc. Ricci), Roccantica (18 aprile, orario 9-13 – P.zza S. Valentino), Poggio Catino (19 aprile, orario 9-13 – P.zza Indipendenza), Contigliano (22 aprile, orario 9-14 – P.zza Falcone/Borsellino), Posta (23 aprile, orario 9-13 – location in via di definizione), Toffia (2 maggio, orario 9-13 – P.zza Umberto I), Borgorose (5 maggio, orario 9-16 P.zza S. Francesco Corvaro), Scandriglia (6 maggio, orario 9-13 – largo S. Lucia Filippini), Antrodoco (8 maggio, orario 9-13 – poliambulatorio Asl Rieti P.zza Martiri della Libertà), Amatrice (10 maggio, orario 9-13 -PASS, frazione Villa S. Cipriano), Magliano Sabina (11 maggio, orario 9-13 – viale VIII giugno), Poggio Mirteto (23 maggio, orario 9-13 – sede del Distretto, via Finocchieto), Passo Corese (26 maggio, orario 9 -13 – P.zza della Libertà).

Oltre alle Giornate di screening organizzate insieme ai Sindaci del territorio, Asl Rieti e Lilt - Associazione provinciale di Rieti ODV, hanno deciso di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione inaugurando lunedì 20 marzo due panchine rosa presso l’ingresso del Presidio ospedaliero e il Consultorio Familiare di via del Terminillo. Inoltre, il 6 aprile a partire dalle ore 9:00 presso l’aula Magna della Asl di Rieti, si svolgerà un Convegno dal titolo “In rete contro la violenza di genere” all’interno del quale è prevista una tavola rotonda con i rappresentanti delle Istituzioni del territorio della provincia di Rieti e il Nido di Ana ODV dal titolo “Il bilancio a un anno dalla ratifica del Protocollo Interistituzionale contro la violenza di genere, abusi sui minori e sulle persone in condizioni di particolare vulnerabilità”.