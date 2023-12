Martedì 5 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - La fiera di Santa Barbara stringe di nuovo Rieti nella morsa delle solite due giornate di conclamati e ormai disciplinati ingorghi automobilistici, con la variante - ieri mattina - di un camion che, nel transitare nell’attraversamento con passaggio a livello di via Angelo Maria Ricci, è rimasto incastrato tra le sbarre in fase di chiusura, causando ulteriori rallentamenti al traffico e con il risultato finale di essere stato costretto a buttare giù tre aste su quattro per riuscire a superare i binari: un perfetto “strike” come nella più classica delle partite di bowling.

La circolazione. Nulla più di quanto si potesse già immaginare, per le due giornate dell’Apparsa di domenica 3 dicembre e di ieri, giorno dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, segnate puntualmente ogni anno dalla chiusura al traffico, oltre che di viale Liberato di Benedetto e di via Molino della Salce, anche di quasi metà viale Maraini occupata dalle bancarelle.

Così, ancora una volta - se mai ce ne fosse bisogno - nella sua veste di una delle principali direttrici della città, viale Maraini ha dimostrato la necessità di una revisione urgente del piano del traffico da parte del Comune di Rieti. Dunque, per coloro che non avevano necessità di godersi un viaggio tra il verde della Piana reatina, al fine di poter tornare a casa, non è rimasto altro da fare che restare imbottigliati all’altezza di via Nuova per poter uscire dal centro oppure raggiungere le restanti destinazioni impiegando via Angelo Maria Ricci. A partire dal 2019, però, fortunatamente, ad alleggerire la situazione è la rimozione del semaforo tra via Ricci e viale de Juliis che ieri, almeno all’ora di pranzo e con il traffico dimezzato grazie alla chiusura delle scuole, ha reso via Ricci un calvario tutto sommato sopportabile rispetto al ricordo di un semaforo del quale nessuno avverte più la mancanza.

L'imprevisto. Se quindi il traffico reatino appare ormai ampiamente vaccinato contro gli ingorghi stradali generati dalla fiera, ieri mattina - intorno alle 12.45 - a mescolare le carte in tavola, ci ha invece pensato il camion che ha iniziato l’attraversamento dei binari di via Angelo Maria Ricci pochi istanti prima della chiusura delle sbarre, rimaste quindi bloccate sopra il mezzo pesante nel tentativo di chiudersi. I primi momenti sono stati di apprensione, pensando all’imminente passaggio del treno: ad evitare il peggio è stato però il sistema di allarme, che ha consentito di bloccare l’arrivo del convoglio ferroviario. Risolto il problema più importante, il resto è stata però autentica passione: per poter superare i binari, alla fine l’autista del camion è stato infatti costretto a muovere il mezzo, trascinando via con sé tre delle quattro sbarre rimaste appoggiate nel tentativo di chiudersi, mentre agli automobilisti provenienti da via Porrara e da via Ricci - impossibilitati a proseguire su via Ricci per poter poi svoltare verso viale Morroni - non è rimasto altro da fare che proseguire lungo via Padule, incappando così in un’ulteriore deviazione rispetto a quelle già imposte dalla presenza della fiera. Sul posto, l’intervento della polizia della polizia locale per regolare il traffico e gestire anche un secondo camion in uscita dal piazzale dello scalo ferroviario, fermatosi di traverso accanto al primo. E pure quest’anno la fiera è stata superata.