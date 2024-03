Camion sfonda il guard rail e cade dal cavalcavia a Brindisi: salvi conducente e i due cagnolini a bordo

Un incidente spaventoso, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina alle 7.45 circa a Brindisi, all'ingresso della città all'incrocio tra la Lecce-Bari con la Taranto-Via Appia, chiamato ormai dai brindisini «l'incrocio della morte». Un camion si è ribaltato, ha sfondato il guard rail ed è caduto dal cavalcavia. La conducente, una cinquantacinquenne di Ceglie Messapica, non ha riportato gravi ferite. Sono stati prestati soccorsi anche a due cani di piccola taglia (carlini) presenti nella cabina con la donna: anche gli animali non hanno subito conseguenze.

Brindisi, camion cade dal cavalcavia: cosa è successo

Una cisterna ha divelto il guardrail del ponte sovrastante finendo la corsa sul piano stradale senza coinvolgere alcuna vettura che transitava sulla strada sottostante.

Avrebbe dovuto trasportare plastica in grani, ma fortunatamente la cisterna era vuota.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per soccorrere la donna all'interno del camion che è stata affidata alle cure del 118.

In questo momento i vigili del fuoco stanno provvedendo a disalimentare l'impianto elettrico e a monitorare il veicolo per scongiurare pericoli per l'incolumità dei cittadini. Più tardi inizieranno le operazioni di recupero.